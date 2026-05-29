El video que muestra cómo un cohete de Blue Origin explota durante una prueba en Florida

Durante la madrugada del 28 de mayo, un cohete de la empresa Blue Origin, fundada por el multimillonario Jeff Bezos, explotó en Cabo Cañaveral durante una prueba en una plataforma de lanzamiento.

De acuerdo con información brindada por Blue Origin, el cohete que explotó era un New Glenn y estalló durante la denominada "prueba de encendido estático", previa a un futuro lanzamiento orbital.

La empresa aclaró que todo el personal fue evacuado y que no se reportan personas heridas tras la explosión.

"Todo el personal está contabilizado y a salvo", escribió Bezos en su cuenta de X.

El magnate agregó que continúan las investigaciones para determinar la causa de la explosión y que aún es muy pronto para conocer el motivo.

"Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar el impacto en las misiones a corto plazo y volver a lanzar cohetes", dijo en X Jared Isaacman, administrador de la NASA.

VIDEO | Un cohete de la empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por el magnate Jeff Bezos, explotó en la noche del jueves en Cabo Cañaveral, en el estado de Florida (EE.UU.), durante una prueba en una plataforma de lanzamiento. pic.twitter.com/AR5uotOyFo — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 29, 2026

La NASA afirmó que proporcionará información posteriormente sobre si esta explosión afectará de alguna manera el programa Artemis.

En redes sociales se han publicado videos que muestran el momento de la explosión, que cubrió la base de lanzamiento con una gran bola de fuego.

El incidente se produjo apenas semanas después de otro problema durante un lanzamiento comercial de New Glenn, cuando una falla en uno de los motores dejó un satélite en una órbita incorrecta, lo que derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

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