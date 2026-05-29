El video que muestra cómo un cohete de Blue Origin explota durante una prueba en Florida

Internacional

El video que muestra cómo un cohete de Blue Origin explota durante una prueba en Florida

Un cohete de Blue Origin, empresa del magnate Jeff Bezos, explotó durante una prueba de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida.

|

time-clock

Lanzamiento de un cohete de Blue Origin en el oeste de Texas.

El cohete New Shepard NS-30 de Blue Origin despega desde la plataforma de lanzamiento número uno de la compañía en Van Horn, Texas, EE. UU., el 25 de febrero de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Durante la madrugada del 28 de mayo, un cohete de la empresa Blue Origin, fundada por el multimillonario Jeff Bezos, explotó en Cabo Cañaveral durante una prueba en una plataforma de lanzamiento.

De acuerdo con información brindada por Blue Origin, el cohete que explotó era un New Glenn y estalló durante la denominada "prueba de encendido estático", previa a un futuro lanzamiento orbital.

La empresa aclaró que todo el personal fue evacuado y que no se reportan personas heridas tras la explosión.

"Todo el personal está contabilizado y a salvo", escribió Bezos en su cuenta de X.

LECTURAS RELACIONADAS

USA9646. MIAMI (FL, EEUU), 07/04/2026.- Fotografía cedida por la NASA de una imagen tomada por integrantes de la tripulación de la misión Artemis II el 6 de abril de 2026, mostrando a la Luna eclipsando por completo al Sol. EFE/NASA /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

La NASA anuncia tres misiones para construir una base lunar y avanzar en la permanencia humana en la Luna

chevron-right
ovnis Donald Trump

EE. UU. amplía apertura de archivos secretos sobre encuentros con ovnis

chevron-right

El magnate agregó que continúan las investigaciones para determinar la causa de la explosión y que aún es muy pronto para conocer el motivo.

"Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar el impacto en las misiones a corto plazo y volver a lanzar cohetes", dijo en X Jared Isaacman, administrador de la NASA.

La NASA afirmó que proporcionará información posteriormente sobre si esta explosión afectará de alguna manera el programa Artemis.

En redes sociales se han publicado videos que muestran el momento de la explosión, que cubrió la base de lanzamiento con una gran bola de fuego.

El incidente se produjo apenas semanas después de otro problema durante un lanzamiento comercial de New Glenn, cuando una falla en uno de los motores dejó un satélite en una órbita incorrecta, lo que derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Lea también: De Guatemala a la NASA: La historia de Valeria Sierra y su sueño de ir al espacio

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Blue Origin  Jeff Bezos NASA Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM