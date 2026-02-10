El video que muestra un ataque de EE. UU. a una lancha en el Pacífico que dejó dos fallecidos

El pasado 9 de febrero, Estados Unidos, mediante su Comando Sur, informó sobre un ataque reciente a una lancha en el océano Pacífico, supuestamente vinculada al narcotráfico, que dejó dos tripulantes muertos y un sobreviviente.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el Comando Sur brindó detalles del operativo, el cual fue ordenado por Francis Donovan, a cargo de esa división militar desde el 5 de febrero.

Las autoridades estadounidenses indicaron que, tras el ataque a la lancha, activaron los protocolos de búsqueda y rescate para asistir al sobreviviente.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", señala el Comando Sur en X.

La intercepción de esta embarcación se suma a otros 40 ataques registrados en aguas internacionales desde agosto del 2025.

Este mismo lunes, Estados Unidos también efectuó un ataque a un submarino, en conjunto con fuerzas armadas de Colombia, en el Pacífico, con lo que logró la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico ocurre una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y antecedió a la intervención militar del 3 de enero, con la que EE. UU. detuvo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal en la Ciudad de Nueva York.

