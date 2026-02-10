El video que muestra un ataque de EE. UU. a una lancha en el Pacífico que dejó dos fallecidos

El Comando Sur de EE. UU. subió un video en sus redes sociales de un reciente ataque a una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico.

FOTO ILUSTRATIVA. Esta captura de pantalla de un vídeo publicado en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 5 de febrero de 2026 muestra una embarcación antes de ser atacada por orden del comandante general Francis Donovan mientras supuestamente transitaba por rutas de narcotráfico en aguas internacionales, el 5 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

El pasado 9 de febrero, Estados Unidos, mediante su Comando Sur, informó sobre un ataque reciente a una lancha en el océano Pacífico, supuestamente vinculada al narcotráfico, que dejó dos tripulantes muertos y un sobreviviente.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el Comando Sur brindó detalles del operativo, el cual fue ordenado por Francis Donovan, a cargo de esa división militar desde el 5 de febrero.

Las autoridades estadounidenses indicaron que, tras el ataque a la lancha, activaron los protocolos de búsqueda y rescate para asistir al sobreviviente.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", señala el Comando Sur en X.

La intercepción de esta embarcación se suma a otros 40 ataques registrados en aguas internacionales desde agosto del 2025.

Este mismo lunes, Estados Unidos también efectuó un ataque a un submarino, en conjunto con fuerzas armadas de Colombia, en el Pacífico, con lo que logró la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico ocurre una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y antecedió a la intervención militar del 3 de enero, con la que EE. UU. detuvo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal en la Ciudad de Nueva York.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Redacción EFE

