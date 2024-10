Elon Musk apoya la campaña de Donald Trump con US$ 75 millones

La Comisión Electoral de Estados Unidos (FEC) informo el 15 de octubre que el dueño de Tesla, SpaceX y X aportó US$ 15 millones en julio, US$ 30 millones en agosto y otros US$ 30 millones en septiembre al grupo America PAC, su organización política de apoyo al expresidente estadounidense Trump.

A principios de octubre, Musk subió al escenario en un mitin de campaña de Trump y declaró estar dispuesto a asumir un puesto de gobierno si el republicano resulta ganador de las elecciones del 5 de noviembre.

El magnate anunció en X que dará una serie de charlas en el estado clave de Pensilvania a partir del 16 de octubre.

Lea más: “Espero esté bien”, Harris cuestiona estado mental de Trump por poner canciones durante acto electoral

“Si desea asistir a una de mis charlas, no hay que pagar ninguna tarifa de asistencia. Solo tiene que haber firmado nuestra petición en apoyo de la libertad de expresión y el derecho a portar armas y haber votado en estas elecciones”, escribió en la red social.

El Washington Post informó que America PAC recorre estados clave con visitas puerta a puerta en lugar de anuncios para persuadir a los votantes a votar por Trump y no por la demócrata Kamala Harris.

En su sitio web, America PAC ofrece a quienes se sumen al trabajo desde US$ 30 dólares la hora, más bonificaciones por desempeño.

También promete pagar US$ 47 a quien consiga que un votante de un estado bisagra firme una petición a favor de la libertad de expresión y el porte de armas de fuego.

Le podría interesar: Trump dice que los inmigrantes quitan empleos a los ciudadanos hispanos, ¿qué dicen los datos?

“Dinero fácil”, describió Musk en X.

A finales de septiembre, su fondo político tenía US$ 40 millones disponibles, según datos de la FEC.

El empresario replica a menudo la retórica de Trump, inclusive su discurso de que los migrantes amenazan la democracia estadounidense.

Más de cinco millones de estadounidenses ya han votado por adelantado para las elecciones del 5 de noviembre, que las encuestas anticipan muy reñidas entre Trump y Harris.

Tomorrow night through Monday, I will be giving a series of talks throughout Pennsylvania.



If you’d like to attend one of my talks, there’s no attendance fee. You just need to have signed our petition supporting free speech & right to bear arms & have voted in this election. https://t.co/2cjdY7oPtB