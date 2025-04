Elon Musk dejaría pronto la administración de Donald Trump, según medio, y acciones de Tesla crecen

Sobre las 16H30 GMT, el valor de las acciones de Tesla subió 5,33% a US$282,73 dólares, tras caer 6% en la apertura.

El medio estadounidense Politico asegura que “el presidente Donald Trump anunció a sus allegados, incluidos los miembros de su gabinete, que Elon Musk se retirará en las próximas semanas” de su papel en la administración.

Musk apoyó financieramente la campaña electoral de Donald Trump y cuando ganó las elecciones el republicano lo nombró al frente de una comisión para la “eficiencia gubernamental” llamada DOGE con el fin de “desmantelar la burocracia gubernamental”.

Según Politico, ambos “decidieron (…) que pronto sería el momento de que Elon Musk se centrara en sus empresas y mantuviera un papel de apoyo“.

“Creo que él es genial, pero también creo que tiene una gran empresa que dirigir y que en un momento u otro, volverá a hacerlo. Tiene ganas“, declaró el lunes Donald Trump ante periodistas en la Casa Blanca.

BREAKING: Donald Trump has informed his inner circle, including members of his Cabinet, that Elon Musk will step down from his position in the coming weeks, Politico reports. pic.twitter.com/jZROLvskPx