Emily Long: la mujer que asesinó a casi toda su familia y fue acusada de robar casi US$600 mil

En agosto de este año se volvió viral el caso de Emily Long, una madre de Nuevo Hampshire que, además de estar acusada de delitos como fraude, mató a casi toda su familia y luego se quitó la vida.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto. Según varios medios, como Daily Mail, la mujer, de 34 años, habría disparado a su esposo, Ryan Long, mientras este dormía, y a sus dos hijos, Parker y Emma.

Las autoridades de Nuevo Hampshire detallaron que el tercer hijo de la familia, de tres años, sobrevivió al crimen y quedó bajo custodia de familiares.

Antes del crimen, la imagen de Emily Long era la de una madre trabajadora y responsable. Varios testimonios recogidos por medios de EE. UU. la calificaban como una persona ejemplar.

Lo que parecía ser la imagen de una mujer amorosa y solidaria con su familia y compañeros de trabajo se desvaneció rápidamente, luego de que se conociera que Long había desviado grandes cantidades de dinero del lugar donde trabajaba.

Todo comenzó cuando Derek Fisher, empleador de Long en un restaurante, declaró a medios como Daily Mail que ella era una mujer muy trabajadora y que su actitud con los clientes era tan positiva que incluso consideró ascenderla.

Sin embargo, Fisher descubrió que Long había desviado aproximadamente US$660 mil de la empresa, al punto de llevarla casi a la quiebra.

El empleador contó al medio People que empezó a notar la falta de dinero en la empresa, y que Long, encargada de gestionar las finanzas, no daba explicaciones.

Otro factor que habría afectado a Emily Long para cometer el crimen fue la noticia repentina del diagnóstico de un tumor cerebral a su esposo.

Tras enterarse, Emily recurrió a la red social TikTok para expresar lo que sentía, donde afirmó estar “devastada”.

También mencionó que su familia atravesaba supuestos problemas económicos, lo cual resulta contradictorio si se toman en cuenta los fraudes financieros que cometió.

