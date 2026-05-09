EN VIVO: Brote de hantavirus: Todo preparado para la llegada del crucero MV Hondius a España

La ministra española de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que está todo preparado para la llegada al puerto de Granadilla, en Tenerife, del crucero en el que se ha producido el brote de hantavirus y cuyo pasaje permanece sin síntomas de la enfermedad.

García ofreció una rueda de prensa junto con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los ministros españoles de Interior, Fernando Grande Marlarka, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con quienes ha inspeccionado la infraestructura portuaria en la que la madrugada del domingo 10 de mayo llegará el crucero MV Hondius.

Mientras que ocho países han dispuesto y programado ya sus vuelos para repatriar a los pasajeros y a la tripulación del barco Hondius, afectado por el brote.

Con un recorrido que duraba, si se hacía completo, 46 días, el primer buque polar Clase 6 registrado en la historia, según afirma la web de Oceanwide Expeditions, partió el 20 de marzo de Ushuahia, en la provincia Tierra de Fuego de Argentina, desde donde comenzó un cautivador, gélido y casi carente de presencia humana recorrido por distintos puntos del océano Atlántico, que incluía las paradisíacas Islas Malvinas o las Georgias del Sur.

En esta expedición el buque transportaba a 149 pasajeros de 23 nacionalidades, entre ellos 14 españoles, según el último comunicado de Oceanwide Expedition. En la tripulación también hay un guatemalteco.

El Hondius está diseñado específicamente para realizar expediciones en regiones polares, centradas en la ciencia y la investigación.

9 de mayo

09 de mayo 2026, 16:25h Corona española espera despliegue del operativo en la isla de Tenerife

La Casa Real de España sigue de cerca y está en constante comunicación con el presidente español, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, el operativo preparado ante la llegada del crucero Hondius, en el que se ha producido el brote de hantavirus.

Seguimos de cerca el despliegue del operativo en la isla de Tenerife ante la llegada del buque MV Hondius en comunicación con el presidente del Gobierno y el presidente del ejecutivo de Canarias. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 9, 2026

09 de mayo 2026, 15:50h Seis casos de hantavirus confirmados, a la espera del desembarco



La Organización Mundial de la Salud eleva a seis los casos confirmados de hantavirus tras el brote declarado en el crucero MV Hondius, mientras en el isla española de Tenerife (Atlántico) se ultima el dispositivo para que los pasajeros desembarquen y sean repatriados a sus países.

OMS eleva a seis los casos confirmados de hantavirus tras el positivo de un contagio sospechoso



Según el último informe difundido por la OMS, hasta el 8 de mayo se han notificado ocho casos relacionados con el brote, de los cuales seis han sido confirmados como infecciones por… — Proceso (@proceso) May 9, 2026

09 de mayo 2026, 15:35h Franceses en el crucero del hantavirus serán repatriados en un vuelo especial

Los cinco pasajeros franceses afectados por la alerta sanitaria registrada a bordo de un crucero en el Atlántico, cuya llegada a la isla española de Tenerife está prevista a primera hora del domingo, serán repatriados a Francia en un avión especialmente fletado y acompañados por una tripulación protegida, informa el Ministerio de Sanidad francés.

#9May #Salud #OMS

OMS considera a todos los pasajeros del crucero MV Hondius como contactos de alto riesgo por Hantavirus y recomienda vigilancia activa durante 42 días tras el desembarque. - @dw_espanol pic.twitter.com/t9rxREYp6q — Reporte Ya (@ReporteYa) May 9, 2026

09 de mayo 2026, 15:25h El crucero Hondius se acerca a Tenerife



El crucero MV Hondius llegará a la costa de Tenerife la madrugada de este domingo 10 de mayo con cerca de 150 personas -entre pasajeros y tripulación- que, en cuanto lleguen a tierra, serán examinados para verificar la presencia o no de síntomas de hantavirus, anuncia la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove.