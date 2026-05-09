EN VIVO: Brote de hantavirus: Todo preparado para la llegada del crucero MV Hondius a España

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EN VIVO: Brote de hantavirus: Todo preparado para la llegada del crucero MV Hondius a España

España inspecciona la infraestructura portuaria donde recibirá al crucero MV Hondius, que registra un brote de hantavirus.

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ESPAÑA SE ALISTA PARA RECIBIR CRUCERO CON HANTAVIRUS

Imagen de una de las carpas instaladas por la Guardia Civil en el puerto de Granadilla de Abona en Tenerife, donde llegará el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. (Foto Prensa Libre: EFE/Alberto Valdés) 

La ministra española de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que está todo preparado para la llegada al puerto de Granadilla, en Tenerife, del crucero en el que se ha producido el brote de hantavirus y cuyo pasaje permanece sin síntomas de la enfermedad.

García ofreció una rueda de prensa junto con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los ministros españoles de Interior, Fernando Grande Marlarka, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con quienes ha inspeccionado la infraestructura portuaria en la que la madrugada del domingo 10 de mayo llegará el crucero MV Hondius.

Mientras que ocho países han dispuesto y programado ya sus vuelos para repatriar a los pasajeros y a la tripulación del barco Hondius, afectado por el brote.

Con un recorrido que duraba, si se hacía completo, 46 días, el primer buque polar Clase 6 registrado en la historia, según afirma la web de Oceanwide Expeditions, partió el 20 de marzo de Ushuahia, en la provincia Tierra de Fuego de Argentina, desde donde comenzó un cautivador, gélido y casi carente de presencia humana recorrido por distintos puntos del océano Atlántico, que incluía las paradisíacas Islas Malvinas o las Georgias del Sur.

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En esta expedición el buque transportaba a 149 pasajeros de 23 nacionalidades, entre ellos 14 españoles, según el último comunicado de Oceanwide Expedition. En la tripulación también hay un guatemalteco.

El Hondius está diseñado específicamente para realizar expediciones en regiones polares, centradas en la ciencia y la investigación.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Redacción EFE

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