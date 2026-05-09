Brote de hantavirus: qué se sabe sobre la posible repatriación del guatemalteco desde crucero MV Hondius

Ocho países han dispuesto y programado sus vuelos para repatriar al pasaje y a la tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y cuya evacuación podría registrarse este domingo 10 de mayo frente a las costas de la isla española de Tenerife, en el Atlántico, de forma escalonada y por nacionalidades. Entre la tripulación hay un guatemalteco.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó este sábado 9 de mayo, en rueda de prensa junto con la ministra de Sanidad, Mónica García, que el dispositivo estará preparado para que el proceso de desembarque del pasaje y de la tripulación, así como su posterior repatriación a sus países de origen, se realice de la manera más rápida posible y en condiciones de máxima seguridad.

"El buque permanecerá el tiempo imprescindible y necesario para que el pasaje salga y sea repatriado. Trataremos de que sea en la mayor brevedad posible", adelantó.

En ese sentido, Prensa Libre consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), que compartió algunos detalles sobre la situación del guatemalteco. Añadió que, de acuerdo con el seguimiento efectuado por la Embajada de Guatemala en España, se ha confirmado que el guatemalteco no presenta síntomas de contagio por hantavirus.

Respecto de la repatriación, el Minex indicó que por ahora no tiene ese dato, aunque es importante recordar que también depende de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Indicó que las misiones consulares están pendientes de la posible repatriación del guatemalteco, pero aún no han sido notificadas.

Añadió que el buque se dirige actualmente al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde se espera que atraque. El desembarco será mediante circuitos sanitarios controlados, con traslados al aeropuerto para el retorno de los pasajeros y tripulantes a sus respectivos países de origen, de acuerdo con la evaluación y cuarentena que amerite cada caso.

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La Embajada de Guatemala en España trabaja en coordinación con el Consulado Honorario de Guatemala en Tenerife para dar seguimiento a la situación del tripulante y brindarle la asistencia consular necesaria.

En el caso de los países que no pertenecen a la Unión Europea, están confirmados y dispuestos los vuelos de repatriación con destino a Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

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