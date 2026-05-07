Hantavirus: las medidas de prevención para evitar contagios por roedores

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Hantavirus: las medidas de prevención para evitar contagios por roedores

La preocupación por el hantavirus aumenta; sin embargo, expertos aseguran que lo más importante es la prevención.

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Hantavirus: las medidas de prevención para evitar contagios por roedores

Expertos recomiendan usar mascarilla si limpiará lugares que podrían estar infectados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Aunque Guatemala aún no registra casos de hantavirus, la preocupación por esta enfermedad y por la cepa Andes aumenta, pues se sabe que es la más peligrosa por atacar los pulmones y poner en riesgo la vida del paciente infectado.

El contagio de esta cepa ocurre cuando la persona inhala partículas microscópicas o aerosoles contaminados con orina, heces o saliva de un roedor infectado.

“Esto puede pasar en actividades como, por ejemplo, limpiar una bodega, una cabaña, un granero o cualquier espacio donde haya habido roedores infectados. También puede transmitirse al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca o la nariz, o por mordedura directa del roedor, aunque esto es menos frecuente”, explica Nancy Sandoval, infectóloga y médica internista.

Después de la infección, los síntomas tardan en aparecer, pues el período de incubación oscila regularmente entre dos y cuatro semanas. Inicialmente, el paciente puede presentar síntomas similares a los de una gripe, como fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza y dolores musculares intensos; sin embargo, estos aumentan con el paso de los días y desencadenan dificultad para respirar, sensación de ahogo, líquido en los pulmones y fallas cardíacas.

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¿Cómo evitar contagios de hantavirus?

Para evitar riesgos de contagio, la experta recomienda tomar en cuenta algunas medidas de prevención prácticas y efectivas.

En el hogar y espacios de trabajo:

  • Sellar grietas y agujeros en paredes, pisos y techos que permitan la entrada de roedores infectados
  • Guardar alimentos —incluidos los de mascotas— en recipientes herméticos
  • Mantener limpias las áreas de almacenamiento y eliminar acumulaciones de basura o materiales donde los roedores puedan anidar

Al limpiar espacios con posible contaminación:

  • Nunca barrer en seco una bodega, cabaña o espacio con heces de roedor; humedecer primero con lejía diluida (1 parte de cloro por 10 de agua)
  • Usar guantes y mascarilla —como mínimo N95— al limpiar
  • Ventilar el espacio por lo menos durante 30 minutos antes de entrar

Al hacer actividades al aire libre:

  • Evitar acampar cerca de madrigueras o áreas con evidencia de roedores
  • No dejar alimentos dentro de la tienda de campaña
  • Dormir sobre superficies elevadas del suelo en zonas de riesgo

Si trabaja o viaja a zonas rurales endémicas:

  • Informar al médico si desarrolla fiebre en las semanas siguientes y mencionar el antecedente de exposición rural
  • El conocimiento del riesgo es la primera línea de prevención

Ante la sospecha de hantavirus, lo más importante es actuar rápido y buscar atención médica de emergencia. No hay que esperar a ver si se pasa solo. También es importante informar sobre posibles exposiciones a roedores o espacios contaminados en las últimas cuatro a seis semanas”, advierte Sandoval.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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