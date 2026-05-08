¿Vinculada al crucero? Mujer de España es ingresada por ser un caso sospechoso de hantavirus

Una mujer de 32 años, originaria de Alicante, España, fue ingresada debido a que presenta “síntomas compatibles” con el hantavirus, ya que habría estado en contacto con una mujer de Johannesburgo que falleció posteriormente, además de haber viajado en el crucero donde ocurrió un brote de la enfermedad.

De acuerdo con información del Ministerio de Sanidad, la mujer será trasladada a una habitación con presión negativa en un hospital de la provincia de Alicante.

Las autoridades sanitarias españolas informaron que se comunicaron con la paciente luego de recibir una alerta del Sistema Europeo de Alertas.

Por otro lado, la Consellería de Sanidad de España indicó que informará sobre la evolución del estado de la paciente “en coherencia con la relevancia para el interés de la ciudadanía por un asunto de salud pública que ha trascendido a nivel internacional”.

Según las autoridades, la paciente presenta síntomas respiratorios leves y está previsto que se le tomen muestras para trasladarlas al Centro Nacional de Microbiología.

🔴ÚLTIMA HORA | Sanidad informa de que hay un caso sospechoso por hantavirus de una mujer en Alicante https://t.co/yIjUcjGEL4 — EL PAÍS (@el_pais) May 8, 2026

Además, el secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, confirmó que existe una segunda persona que estuvo en contacto con la mujer fallecida, pero que se encuentra en Sudáfrica.

#ÚLTIMAHORA | Ingresada una persona en Alicante como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero Hondius. pic.twitter.com/gYpawII75p — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 8, 2026

El crucero MV Hondius zarpó el 1 de abril de Ushuaia, sur de Argentina, para cruzar el Atlántico Sur. Durante el viaje, tres personas murieron debido a la cepa Andes del hantavirus, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, y otras cuatro presentaron síntomas de distinta intensidad.

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