“Espero que tengan una larga vida como no la tuvo mi hija”: el emotivo mensaje del padre de Debanhi Escobar a las amigas de la joven

De acuerdo con Mario Escobar, él no ha vuelto a hablar con las dos jóvenes luego de que brindaran una entrevista para contar su versión de los hechos sobre lo ocurrido la noche del pasado 8 de abril , la última vez que se vio con vida a Debanhi.

En esta entrevista, Sarahí e Ivonne revelaron que Debanhi Escobar estaba comportándose de manera agresiva y no le hacía caso a nadie, situación que les generó angustia ya que nunca la habían visto de esta manera.

Por medio de una conferencia de prensa realizada en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, el padre de la joven fallecida exhortó a las amigas de su hija a decir la verdad y no tener miedo de hablar sobre lo que sucedió con Debanhi.

Mario Escobar también informó que las conversaciones que tuvo con ambas adolescentes fueron antes de que se publicaran los videos que muestran a su hija actuando de manera extraña y corriendo de una persona extraña afuera de la fiesta a la que asistieron.

“Les diría a ellas que digan la verdad, que no tengan miedo, que la sociedad quiere saber. Que Dios las bendiga, que eran de la edad de mi hija, que espero que tengan una larga vida como no la tuvo mi hija. Que estoy destrozado y que por algo pasan las cosas. Y que Dios las bendiga, que digan la verdad, si se sienten amenazadas, pues que lo hablen”, señaló el padre de la joven fallecida.

Sobre las investigaciones en torno a la muerte de Debanhi, su padre volvió a exigir transparencia a las autoridades de Nuevo León, ya que la autopsia realizada por su familia muestra varias diferencias con la información revelada por la fiscalía.

Asimismo, indicó que desea dejar descansar en paz a su hija y pasar por un periodo de duelo, ya que, debido a las investigaciones sobre el misterioso fallecimiento de Debanhi, no ha podido lograr que el dolor que siente comience a sanar.

“Lo que más quiero es dejar descansar a mi hija. No he tenido duelo, mi corazón sufrió una embolia y ahí se quedó. Ustedes no saben lo que yo pudiera sentir, pero es mi forma de ser, ser un poco fuerte. Yo lo que quiero es saber la verdad”, confesó Mario Escobar.