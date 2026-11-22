Ailin de los Ángeles Fernández, de 62 años, fue arrestada en Miami-Dade, Florida, acusada de utilizar documentos falsificados para apropiarse de una casa valorada en cerca de US$1.4 millones y obtener un préstamo hipotecario de US$850,000.

Según Univision Miami, Fernández alquilaba la propiedad en Airbnb para estadías cortas y obtuvo la distinción de superanfitriona (superhost, en inglés).

Según los registros del arresto, agentes de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade detuvieron a Fernández el jueves 19 de noviembre en una vivienda de Redland.

La investigación señala que Fernández recurrió a LawDepot, una plataforma de plantillas para documentos legales, para preparar una escritura de garantía y testamentos que supuestamente acreditaban sus derechos sobre una propiedad de unos 4.8 acres.

El detective a cargo del caso explicó a la prensa estadounidense que los documentos estaban fechados en el 2006, aunque habrían sido elaborados en el 2022. Según el detective, para abrir la cuenta en la plataforma se habría utilizado información personal de Fernández.

La propiedad pertenece a Blanca Méndez, de 87 años, quien habría adquirido el inmueble en enero del 2003. Según su abogado, Méndez se encontraba en Colombia por problemas de salud.

El abogado de Méndez presentó un memorando ante el Tribunal de Circuito de Miami-Dade. En el documento afirma que su clienta siguió pagando durante años los impuestos y los servicios de seguridad del inmueble.

La disputa legal comenzó cuando Fernández registró una escritura de garantía que Méndez supuestamente firmó el 17 de julio del 2006.

Según la escritura, Méndez había transferido el inmueble por US$10 a Francisco Nelson Fernández, padre de la detenida, y a Ailin de los Ángeles Fernández.

Francisco Nelson Fernández murió el 24 de julio del 2006, siete días después de la fecha consignada en la escritura.

De acuerdo con el memorando, Méndez niega haber firmado la escritura o haber autorizado a otra persona a firmarla. También niega haber recibido dinero por la transferencia.

El abogado de Méndez cuestionó la autenticidad de la escritura porque contenía errores ortográficos y referencias incorrectas a documentos inmobiliarios anteriores.

Otro indicio fue que la escritura permaneció sin registrarse unos 16 años, hasta noviembre del 2022.

En una demanda civil, el abogado citó registros de LawDepot que mostraban que en octubre del 2022 se había utilizado una cuenta vinculada a Fernández para trabajar en una plantilla de escritura que identificaba a Méndez como otorgante.

Según el memorando, Fernández presentó dos testamentos atribuidos a su padre. Ambos llevaban fechas supuestamente del 2006, aunque estaban vinculados con documentos preparados en el 2022.

El equipo legal de Méndez también señaló que las compañías encargadas de revisar los títulos inmobiliarios detectaron irregularidades en la escritura y solicitaron que se aclarara la titularidad.

En enero del 2023, la propiedad fue transferida a Angel’s News LLC, empresa vinculada a Fernández. La compañía constituyó una hipoteca por US$850,000 a favor de DKC Lending, según los documentos del litigio.

La investigación sostiene que la operación formó parte de un supuesto plan para obtener beneficios económicos mediante documentos falsos.

Fernández habría utilizado el inmueble como alojamiento de corta duración en Airbnb, donde se anunciaba como Angels Village Ranch.

Fernández enfrenta nueve cargos penales. Tres de ellos son por fraude organizado por US$50,000 o más, robo a una persona de edad avanzada y hurto mayor en primer grado por US$100,000 o más. Los otros seis corresponden al registro de documentos falsos, con tres cargos, y al uso de documentos falsificados, con otros tres.

Tras cuatro días de juicio, un juez falló a favor de Blanca Méndez. Según informaron sus abogados a NBC, se corrigió el registro del inmueble para reconocerla como propietaria.

El fallo corresponde al litigio civil. El proceso penal contra Fernández sigue pendiente.