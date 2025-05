Los cinco estados que no exigirán el Real ID para poder volar en EE. UU. a partir del 7 de mayo

Este miércoles 7 de mayo fue la fecha límite para la implementación del documento Real ID en el territorio de Estados Unidos. A pesar de que este requisito surgió hace 20 años, durante la presidencia de George Bush en 2005, decenas de ciudadanos siguen confundidos sobre las implicaciones de esta nueva medida en el país.

La mayoría de los estados en la nación norteamericana ya comenzaron a exigir a la población este tipo de “identificación reforzada” para poder abordar vuelos comerciales dentro del país y para acceder a diversas instalaciones federales, como plantas nucleares y bases militares. No obstante, existen algunas excepciones.

En algunos estados dentro del país de las barras y las estrellas existen licencias de conducir y tarjetas de identificación "mejoradas", conocidas como EDL y EID, por sus siglas en inglés, respectivamente, las cuales también son reconocidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como documentos válidos, al igual que la Real ID.

Los documentos de identificación EDL y EID son válidos para poder abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos, acceder a diferentes instalaciones federales, ingresar a plantas nucleares o bases militares y cruzar la frontera estadounidense hacia México o Canadá, aunque en este caso solamente se permite viajar por tierra o mar.

En la actualidad, únicamente cinco estados de EE. UU. emiten la licencia de conducir mejorada (EDL) y la tarjeta de identificación mejorada (EID): Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington. Esto se debe a que la iniciativa de viajes en ese sector permite el uso de estos documentos como alternativas aceptables al Real ID.

Tanto la EDL, como la EID, se caracterizan por mostrar una imagen de la bandera de los Estados Unidos y la palabra Enhanced (Mejorada, en español) en la parte superior del documento. Similar al caso de las identificaciones Real ID, las cuales se distinguen en todo el país por tener una estrella de color negro o dorado en la parte frontal.

Para los otros 45 estados restantes dentro de la nación, la ley del Real ID entró en vigor este miércoles 7 de mayo y su objetivo principal es reforzar los estándares de seguridad en el ámbito de la identificación personal, tras haber recibido las recomendaciones de la Comisión Nacional sobre los ataques terroristas en los Estados Unidos.

Por ahora, de acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), la identificación Real ID permitirá una verificación más rigurosa de la identidad, lo cual es clave para la seguridad en los aeropuertos e instalaciones federales. Por lo tanto, aunque no es obligatoria, en algún momento se vuelve necesaria.

TOMORROW: REAL ID will be enforced. Everyone will need a REAL ID, passport or another approved identification or you may face delays.



If you miss the May 7 deadline, you still can get a REAL ID.



We are committed to ensuring secure identification at TSA checkpoints for all… pic.twitter.com/CxjNjtZfQ4