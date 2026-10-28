Ted Bundy suma otra víctima: resuelven crimen de hace 52 años y crece lista de muertes atribuidas al asesino en serie

Las autoridades de Utah, Estados Unidos, confirmaron este martes 27 de octubre del 2026 que el asesino en serie Ted Bundy fue responsable de la muerte de Melissa Ann Smith, una adolescente de 17 años asesinada en 1974. La investigación permaneció abierta durante 52 años, hasta que nuevas pruebas de ADN permitieron identificar al responsable.

La fiscal del condado de Summit, Margaret Olson, explicó que la evidencia genética, junto con las características del crimen y el patrón de actuación del asesino, permitió cerrar el expediente.

Bundy había sido considerado sospechoso durante décadas, pero los investigadores carecían de pruebas concluyentes. El criminal fue ejecutado en Florida en 1989, sin que se hubiera esclarecido su participación en este homicidio.

¿Quién era Melissa Ann Smith y cómo ocurrió su asesinato?

Melissa Ann Smith vivía en Midvale, cerca de Salt Lake City, y era hija de Louis S. Smith, quien entonces se desempeñaba como jefe de policía de esa localidad.

👮PRESS CONFERENCE👮 ⚖️COLD CASE UPDATE⚖️ Deceased SERIAL KILLER Ted Bundy Tied to Homicide 1:30 PM ET, Tuesday, October 27, 2026 LIVE: @Eastidnews Its assumed not confirmed to be for the 1974 murder of 17-year-old Melissa Ann Smith of Midvale, whose body was discovered on October 27, 1974. This follows an April 2026 announcement in Utah linking Bundy to another 1974 cold case victim, 17-year-old Laura Ann Aime, through advances in DNA testing she vanished on Halloween night (October 31, 1974) — American Crime Stories™ (@AmericanCrime01) October 27, 2026

La adolescente desapareció el 18 de octubre de 1974, después de haber estado en un restaurante y recibir permiso de su padre para reunirse con una amiga.

Nueve días después, un cazador encontró su cuerpo en una zona boscosa próxima a Summit Park, en el condado de Summit. La investigación estableció que había sido víctima de una agresión sexual y de un homicidio por estrangulamiento.

El caso formó parte de una serie de desapariciones de adolescentes ocurridas en Utah durante aquel año, lo que llevó a las autoridades a investigar posibles conexiones entre los crímenes.

¿Qué revelaron las pruebas de ADN sobre Ted Bundy?

La identificación fue posible gracias a los avances obtenidos en otro asesinato: el de Laura Ann Aime, una joven de 17 años cuya muerte, también ocurrida en 1974, fue atribuida a Bundy mediante pruebas genéticas en abril del 2026.

DNA connects serial killer Ted Bundy to the death of a Utah teenager, authorities announced, more than 50 years after her body was discovered by a hunter. https://t.co/OUmdjjlZkl https://t.co/YlLxEoLG35 — CNN (@CNN) October 27, 2026

Los investigadores compararon el material biológico recuperado en ambos casos y encontraron una coincidencia con el perfil genético del asesino, conservado en los registros de Florida.

Desde el 2023, el laboratorio estatal de criminalística de Utah utiliza tecnología capaz de recuperar ADN de muestras pequeñas, deterioradas o mezcladas con material genético de varias personas.

BREAKING: Infamous serial killer Ted Bundy confirmed as killer in 50-year-old Utah County case involving a 17-year-old girl, according to KUTV. https://t.co/v9s09VXySP — Scope Report (@ScopeReport_) April 1, 2026

Este procedimiento permitió examinar nuevamente las evidencias recolectadas durante las autopsias, cuando todavía no existían los métodos modernos de identificación genética.

"Este caso demuestra la importancia de preservar las pruebas", afirmó Rosie Rivera, sheriff del condado de Salt Lake, durante la conferencia de prensa.

Las autoridades consideran que esta tecnología podría ayudar a esclarecer otros homicidios ocurridos hace varias décadas.

Las víctimas de Ted Bundy y los casos que siguen bajo investigación

A Ted Bundy se le atribuyen al menos 30 asesinatos de mujeres y adolescentes cometidos durante la década de 1970 en distintos estados de Estados Unidos. Sin embargo, el número exacto de víctimas sigue sin establecerse.

Entre los casos investigados en Utah figuran:

Melissa Ann Smith, de 17 años: desapareció el 18 de octubre de 1974. Su asesinato fue atribuido a Bundy mediante pruebas de ADN en octubre del 2026

desapareció el 18 de octubre de 1974. Su asesinato fue atribuido a Bundy mediante pruebas de ADN en octubre del 2026 Laura Ann Aime, de 17 años: desapareció en octubre de 1974 y su cuerpo fue encontrado un mes después. Las autoridades confirmaron mediante evidencia genética la responsabilidad de Bundy en abril del 2026

desapareció en octubre de 1974 y su cuerpo fue encontrado un mes después. Las autoridades confirmaron mediante evidencia genética la responsabilidad de Bundy en abril del 2026 Nancy Wilcox, de 16 años: desapareció en 1974. Aunque Bundy confesó haberla asesinado, su cuerpo nunca fue localizado y el caso continúa sin resolverse

desapareció en 1974. Aunque Bundy confesó haberla asesinado, su cuerpo nunca fue localizado y el caso continúa sin resolverse Susan Curtis, de 15 años: desapareció en 1975 durante una actividad juvenil en la Universidad Brigham Young. Su caso también ha sido relacionado con Bundy, pero no existe una confirmación forense definitiva

30’dan fazla kişiyi acımasızca öldüren seri katil Ted Bundy ile hayatta kalan tek kurbanının mahkemede göz göze geldiği an... https://t.co/zel0SQFQ12 — Adrenalin Patlaması (@adrenaIinIendnz) July 4, 2026

El detective Ben Pender, de la Oficina del Sheriff del condado de Salt Lake, aseguró que las investigaciones continuarán, especialmente en el caso de Wilcox.

"Esto no cierra el libro sobre Ted Bundy", afirmó.

¿Qué confesó Ted Bundy antes de ser ejecutado?

Bundy fue condenado por tres asesinatos en Florida, incluidos los de dos mujeres en una residencia de la hermandad universitaria Chi Omega, en 1978.

En los días previos a su ejecución, el 24 de enero de 1989, confesó varios homicidios e intentó proporcionar información sobre otras víctimas. No obstante, algunas de sus declaraciones fueron imprecisas y no pudieron verificarse.

Cuando los investigadores le mostraron fotografías de Melissa Ann Smith y Laura Aime, afirmó que confundía los nombres y que no recordaba haber tenido contacto con ellas, según registros citados por medios estadounidenses.

Las autoridades de Utah señalaron que las nuevas herramientas científicas permitirán continuar la revisión de expedientes antiguos y buscar respuestas para las familias de las víctimas.

"Con cada caso que se cierra, esperamos borrar de una vez por todas la memoria de Ted Bundy", expresó el sargento Mike Reynolds, del condado de Utah.

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