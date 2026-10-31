Trump mantiene en suspenso nuevos ataques contra Irán: “Él no ha tomado ninguna decisión”, afirma Rubio, mientras Teherán busca negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía no ha decidido si reanudará los ataques militares a gran escala contra Irán, afirmó este sábado 31 de octubre el secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de informaciones sobre una posible nueva ofensiva estadounidense e israelí y de esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

Durante una conferencia de prensa al concluir la reunión de ministros de Exteriores del G20, celebrada en Atlanta, Rubio aseguró que Washington mantiene su capacidad militar, pero que el mandatario estadounidense no ha ordenado una nueva operación.

"Creo que lo que señala el presidente es que Estados Unidos sigue siendo la potencia militar con mayor capacidad del mundo. Podemos alcanzar los objetivos militares que nos propongamos. Él no ha tomado ninguna decisión", declaró.Trump aún no decide si reanudará los ataques contra Irán, mientras Teherán busca una salida diplomática

El secretario de Estado añadió que Estados Unidos no se toma el conflicto "a la ligera" y que Trump "prefiere resolverlo por la vía diplomática".

¿Estados Unidos prepara nuevos ataques contra Irán?

Pese a las declaraciones de Rubio, los medios estadounidenses Axios y The New York Times han informado sobre preparativos de Washington y Tel Aviv para una posible ofensiva contra Irán después de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, previstas para el próximo martes.

Según esos reportes, los objetivos podrían incluir dirigentes iraníes, instalaciones energéticas e infraestructura nuclear.

No obstante, las autoridades estadounidenses no han confirmado una decisión de ejecutar esos ataques.

La posibilidad de una nueva escalada surge mientras permanecen estancadas las negociaciones de paz entre Washington y Teherán, interrumpidas desde julio.

Irán envía una delegación a Catar, pero descarta reunirse con Estados Unidos

En paralelo, una delegación iraní viajó este sábado a Doha, Catar, para continuar las consultas diplomáticas sobre las condiciones que Teherán plantea para poner fin a la guerra.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, confirmó que uno de sus asistentes participa en las conversaciones y explicó que Catar y Pakistán mantienen gestiones como mediadores.

"No vemos la necesidad de reunirnos con los estadounidenses en este momento. Nuestras condiciones son claras y los mediadores continúan sus consultas al respecto", afirmó Araqchí en una entrevista con Al Jazeera.

Entre las condiciones planteadas por Irán para retomar las negociaciones figuran:

El cese de las hostilidades en Oriente Medio

La liberación de activos iraníes congelados

El levantamiento del cerco naval

La eliminación de las sanciones estadounidenses

Araqchí también indicó que Teherán estudia propuestas de los mediadores relacionadas con su programa nuclear.

Las gestiones se producen después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enviara una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei. Según Araqchí, el contenido fue analizado por las autoridades de su país, aunque no ofreció detalles.

El ministro descartó que exista una reunión programada con funcionarios estadounidenses y calificó de "mera especulación de los medios" las versiones sobre posibles contactos directos.

El G20 concluye sin acuerdo sobre las guerras de Irán y Ucrania

Las declaraciones de Rubio se produjeron al finalizar la reunión de ministros de Exteriores del G20, que concluyó sin un comunicado conjunto debido a las diferencias entre los participantes sobre las principales crisis internacionales.

Además de las guerras de Irán y Ucrania, los representantes abordaron las consecuencias de los conflictos sobre el suministro energético, el comercio y la seguridad alimentaria.

La reunión también estuvo marcada por las tensiones relacionadas con la presencia del ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, que llevaron a cancelar la tradicional fotografía conjunta ante la negativa de representantes europeos a aparecer junto a él.

"No pretendería hacerles creer hoy que estamos cerca de encontrar soluciones universalmente aceptadas para estos problemas. Pero sí creo que estamos trabajando juntos para resolver algunos de ellos", reconoció Rubio.

Otro de los asuntos centrales fue la situación del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo cuyo bloqueo forma parte de las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Mientras Washington mantiene abierta la posibilidad de recurrir nuevamente a la fuerza militar, Catar y Pakistán continúan sus gestiones para acercar las posiciones de ambos países y evitar una nueva escalada del conflicto.

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