“Esto es un caos”: La emergencia hídrica en Puerto Rico deja a algunos desesperados

Durante más de un mes, Nuria Victoria Escalera, de 50 años, no tuvo agua corriente en su comunidad de Piñones, un barrio costero de Loíza, Puerto Rico, a unos 15 minutos del aeropuerto de San Juan, conocido por sus buñuelos, sus playas de color turquesa y la danza afropuertorriqueña, la bomba. Escalera se abastece de agua en cuanto llega a su puerta. Algunos días, son los camiones cisterna del municipio; otras, son paquetes de agua embotellada del gobierno local. Según ella, el comedor social no puede garantizar el suministro de agua para quienes lo necesitan. El campamento de verano comunitario depende de donaciones a fin de comprar agua para los asistentes. Algunos comerciantes han pagado sus propios camiones cisterna para ayudar a sus vecinos.

Cuando por fin llega el agua a los grifos de la región, la presión es demasiado baja como para que salga más que un chorrito. Los residentes se han visto obligados a elegir entre lavar los platos, ducharse o llenar baldes para tirar de la cadena del inodoro. Durante el último año, la región de San Juan, afectada por los cortes de agua y con casi un millón de habitantes, ha sufrido interrupciones en el suministro y problemas de baja presión. En junio, más de 120 mil usuarios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (Prasa) se quedaron sin agua tras detectarse tres importantes rupturas en una tubería crítica. Las autoridades gubernamentales atribuyen los problemas a años de mantenimiento deficiente y a la antigüedad de la infraestructura.

Sin embargo, también existe una creciente división dentro del partido gobernante de Puerto Rico, donde una facción acusa a la otra de agravar la situación al interferir en la gestión del servicio de agua. Ahora, en plena temporada de huracanes, mientras la isla sigue lidiando con los problemas eléctricos causados ​​por el huracán María en el 2017, algunos residentes están empezando a desesperarse. Algunos han recurrido a la construcción de su propia infraestructura, con la esperanza de reabrir pozos históricos que han abastecido de agua potable a su comunidad desde el siglo XVII. “Siempre hemos adoptado la actitud de que tenemos que valernos por nosotros mismos porque no podemos depender de nadie ni de nada”, dijo Escalera. “Nos resignamos al hecho de que nuestras necesidades siempre quedan relegadas y no se atienden”. Ella también está esperando a que le instalen un pozo.

Un año de servicio

Puerto Rico es un territorio de EE. UU. y sus residentes son ciudadanos estadounidenses, pero solo cuenta con un representante sin derecho a voto en el Congreso. Si bien se han presentado dos proyectos de ley federales para abordar aspectos de la crisis del agua, ninguno ha llegado a votación en la Cámara Baja. El archipiélago también sufre sequía desde junio. La gobernadora Jenniffer González-Colón declaró el estado de emergencia el 31 de julio y activó la Guardia Nacional para ayudar en la distribución y el transporte de agua; esta es la segunda vez que se activa la Guardia Nacional este verano boreal, debido a problemas de agua. Los niveles de los embalses son tan bajos que se implementaron raciones de agua en la región de San Juan a partir del viernes último.

La rotura ocurrida en junio en un megaoleoducto de 80 kilómetros puso en peligro el acceso al agua en comunidades alrededor de San Juan, incluidos barrios ricos y de bajos ingresos, así como lugares con gran afluencia turística, donde el gasto vacacional ayuda a impulsar la economía de Puerto Rico. Los residentes afirman estar demasiado familiarizados con la interrupción del suministro de agua debido a sequías estacionales o fuertes tormentas. Pero el último año ha traído consigo desafíos adicionales. En julio del 2025, se detectó una rotura en el oleoducto que transporta agua desde la represa de Carraízo hasta la planta de filtración Sergio Cuevas, que abastece a la zona de San Juan. Más de 180 mil clientes se quedaron sin servicio durante cuatro días.

En octubre del 2025, una rotura en otra zona dejó a 190 mil clientes sin agua, algunos durante una semana. En febrero, los motores de una de las bombas de la presa se averiaron, dejando a 44 mil usuarios sin el líquido, algunos hasta por dos semanas. “El acceso al agua potable no es un privilegio, una comodidad ni un lujo; es un servicio esencial y una responsabilidad ineludible e indelegable del Estado”, declaró el alcalde de San Juan, Miguel Romero, en una reciente audiencia especial, donde calificó la situación como “una vergüenza”. Según indicó, la capital declaró el estado de emergencia el año pasado y activó un centro de llamadas y los servicios de reparto de agua a hogares y negocios. Según un comunicado de la ciudad de San Juan, se han distribuido más de 6.9 ​​millones de galones de agua desde el inicio de la emergencia.

El servicio de camiones cisterna ha atendido 13 mil 300 solicitudes de ayuda. Romero dijo que la ciudad acudió a la gerencia de Prasa, la empresa de servicios públicos que suministra agua a 1.2 millones de personas, para discutir las inquietudes. Pero, según Romero, los funcionarios municipales se han topado sistemáticamente con una "arrogancia institucional" y una "falta de urgencia". En mayo, San Juan presentó una demanda contra la compañía eléctrica para exigir mayor transparencia en relación con los problemas de servicio. Solicitó informes periódicos sobre la restauración del servicio y las interrupciones, supervisión judicial mediante un interventor o comisionado especial y un plan integral para identificar y mitigar los problemas.

Siempre hemos adoptado la actitud de que tenemos que valernos por nosotros mismos porque no podemos depender de nadie ni de nada.

Las partes llegaron a un acuerdo en junio que incluía un comité conjunto para investigar y abordar la escasez, acceso a información y datos operativos, inspecciones de equipos e instalaciones por parte del personal municipal y un reembolso de US$363 mil 308. Sin embargo, no hay acuerdo sobre quién tiene la culpa ni sobre cómo seguir adelante. Los miembros del Partido Nuevo Progresista, que controla el Poder Legislativo de Puerto Rico, han centrado su ira en Luis González Delgado, presidente ejecutivo de Prasa. Pocos meses después de ser nombrado para su cargo en el 2025, González destituyó a Roberto Martínez Toledo, director regional de la empresa de servicios públicos en San Juan.



En la demanda contra Prasa, los funcionarios de San Juan vincularon el momento de la crisis del agua con la salida de Martínez de la compañía. El mes pasado, en una sala de reuniones del comité del Senado en San Juan, legisladores y funcionarios gubernamentales se reunieron para una audiencia con el presidente de la compañía de servicios públicos sobre los problemas actuales relacionados con el agua. González Delgado afirmó que destituyó a Martínez Toledo porque no compartía la misma visión que la dirección de la empresa de servicios públicos sobre cómo abordar los problemas de servicio. En concreto, alegó que durante los diez años de gestión de Martínez Toledo no se instaló infraestructura crítica ni se realizaron el mantenimiento ni las mejoras de capital necesarias.

“Estamos hablando de infraestructura crítica que ha estado en uso durante décadas”, dijo González Delgado. “Su deterioro acumulado requería atención e inversión constantes durante muchos años, atención e inversión que se retrasaron demasiado tiempo”. Sin embargo, los funcionarios de San Juan argumentaron en la demanda que la pérdida del conocimiento de Martínez Toledo ha obstaculizado el restablecimiento del servicio. Este se negó a hacer comentarios a través de un portavoz de San Juan. “El ingeniero Martínez Toledo considera que este no es el momento de abrir otra controversia pública”, declaró la portavoz de la ciudad, Betsy Nazario, en un comunicado, añadiendo que “las acusaciones no reflejan con exactitud los hechos”.

Durante la audiencia, se produjo otra rotura de oleoducto, dejando a 36 mil clientes sin servicio durante un día.

"Poniendo parches a problemas que deberían haberse solucionado."

Tanisha Gaspar Clemente fundó PAYE, una organización sin fines de lucro en Piñones, para brindar servicios educativos a los niños del vecindario después del cierre de la escuela primaria en el 2017. La organización también ofrece programas sociales para personas mayores y madres, así como un comedor comunitario durante 10 meses al año. El comedor social sirve 100 almuerzos una vez por semana desde agosto hasta mayo, cuando interrumpe el servicio para destinar espacio y fondos a su programa de verano para niños. Actualmente, la organización sin fines de lucro está pasando apuros mientras el acceso al agua sigue siendo inestable.

Cuando el vecindario sufrió escasez de agua durante un mes a principios de este año, la organización reabrió el comedor social para paliar la inseguridad alimentaria en la comunidad. Sin embargo, cerró al cabo de una semana debido a la falta de agua suficiente para mantener en funcionamiento tanto la cocina como el programa de verano. “Esto es agotador”, dijo Gaspar Clemente. “Día tras día, año tras año, estamos solucionando problemas que se supone que no deberíamos tener que resolver”. Lo que más la frustra es la falta de comunicación clara entre las comunidades y Prasa. Nadie recibe notificación de cuándo, por qué ni por cuánto tiempo se interrumpirá el servicio de agua. Además, las interrupciones son inconsistentes, comentó: mientras que una calle puede mantener el servicio, la calle contigua no, en algunos casos.

Veo parches para problemas que deberían haberse solucionado hace 30 años, y esto es antes de una situación de emergencia.

“Esto es un caos”, dijo. Prasa no respondió a la solicitud de comentarios. A quince minutos de Piñones vive John Paz, quien reside desde hace seis meses en Ocean Park, un barrio más exclusivo de San Juan. Paz, de 42 años, dijo que no tuvo agua potable de forma regular durante más de un mes en junio y que todavía sufre un servicio inestable después de que se reparara la tubería principal. “Esa entrega esporádica e inconsistente de lo que yo llamo raciones de agua te da una sensación de estar en 'Mad Max'”, dijo Paz, “Es simplemente frustrante y te hace sentir como si fueras menos que humano”. El agua sale con poca presión o sin presión alguna, dijo. Paz dijo que él y su esposa tienen la suerte de contar con una cisterna que les ayuda a almacenar y suministrar agua.

Sin embargo, la situación sigue siendo inestable. Si un vecino tiene un problema de fontanería, como la rotura de una tubería de la cisterna, el agua que se acumula en el resto del edificio se derrama a la calle. “Veo parches para problemas que deberían haberse solucionado hace 30 años, y esto es antes de una situación de emergencia”, dijo. “Esto es antes de que toda la infraestructura de la isla vuelva a colapsar [durante la temporada de huracanes]. Va a suceder, y cuando suceda, será otra crisis humanitaria, una como nunca antes se ha visto”.