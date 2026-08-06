Legisladores piden que el Pentágono investigue a las empresas respaldadas por la familia Trump

Un grupo de legisladores demócratas ha solicitado al organismo de control oficial del Pentágono que abra una investigación después de que The Washington Post revelara que 15 empresas con inversiones de los hijos del presidente Donald Trump han obtenido US$3 mil 200 millones en contratos, inversiones y préstamos federales, la mayoría de ellos después de que Trump asumiera el cargo por segunda vez.

La carta de los senadores Elizabeth Warren —Massachusetts—, Richard Blumenthal —Connecticut—, Tammy Duckworth —Illinois— y el representante Robert Garcia —California— solicita una investigación sobre los contratos del Departamento de Guerra adjudicados a empresas afiliadas a Eric y Donald Trump Jr., según una copia de la solicitud proporcionada a The Post. Excluyendo a los gigantes SpaceX y Anduril del recuento, las empresas con inversiones de fondos asociados a los hijos de Trump han obtenido más del triple de contratos gubernamentales y otros tipos de financiación que antes del segundo mandato del presidente, según informó The Post.

“Nos preocupa la creciente nube de corrupción en medio de las dudas sobre si la familia del presidente y los funcionarios de la administración podrían estar abusando de sus cargos para influir en las adjudicaciones del Departamento de Defensa, y hasta qué punto esto está socavando el proceso de contratación competitivo y apolítico utilizado para garantizar que los miembros de las fuerzas armadas tengan el mejor equipo y las tecnologías y sistemas de armas más eficaces del mercado”, escribieron los legisladores en la carta dirigida al inspector general del Pentágono, Platte B. Moring III.



Los hijos de Trump han acumulado una considerable cartera de empresas emergentes de tecnología de defensa, mientras el Pentágono reorienta su estrategia hacia nuevas herramientas bélicas, invirtiendo grandes sumas de dinero en el desarrollo de armamento más pequeño y ágil. Si bien esta nueva dirección cuenta con amplio apoyo bipartidista, expertos en ética y demócratas han expresado su preocupación por la transparencia en la selección de las empresas para estas oportunidades. Los republicanos, en general, han evitado abordar el tema.

Los hermanos Trump han afirmado que sus inversiones en empresas que buscan contratos de defensa se alinean con los objetivos patrióticos de crear nuevos empleos en la industria manufacturera estadounidense y contrarrestar la ventaja de China en drones, inteligencia artificial y otros componentes críticos de la cadena de suministro. Anteriormente, Trump Jr. declaró a The Post, a través de un portavoz, que no tiene "interacción con el Gobierno Federal como parte de su función en ninguna empresa en la que invierte o a la que asesora".

El portavoz, Andy Surabian, recalcó que Trump Jr. es un ciudadano particular y un empresario que nunca ha ocupado cargos públicos. Kimberly Benza, portavoz de la organización Trump, declaró a The Post que "Eric Trump y Donald Trump Jr. son inversores pasivos, sin ninguna participación en las operaciones diarias, las decisiones estratégicas, la gestión ni ninguna otra actividad de estas empresas. No tienen ningún papel en la adjudicación, supervisión o gestión de contratos gubernamentales y siguen sintiéndose orgullosos de invertir en empresas y tecnología estadounidenses”.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, remitió a The Post a una declaración anterior que afirmaba que no existían "conflictos de intereses" y que "esta es la misma narrativa trillada que los demócratas han impulsado contra el presidente Trump, su familia y su administración durante una década". El Pentágono también hizo referencia a la declaración anterior del secretario de prensa interino del departamento, Joel Valdez, en respuesta al artículo original del Post. Dicha declaración afirmaba que “Ninguna empresa recibe trato preferencial”.

Vulcan Elements, una empresa en la que Trump Jr. tiene inversiones, recibió un préstamo federal directo de US$620 millones de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. The Washington Post informó previamente que la empresa fue atendida con prioridad sobre otras compañías que esperaban un préstamo de esta unidad, especializada en tecnología innovadora. ProPublica informó que un alto funcionario de la Casa Blanca, Peter Navarro, intercedió en favor de la empresa para ayudarla a obtener el préstamo.

Si bien no ha surgido ninguna evidencia de que alguno de los hermanos haya utilizado indebidamente sus contactos políticos para promover sus empresas —y hacerlo no es ilegal—, expertos en ética han señalado que los hermanos no deberían participar en empresas cuya actividad principal sea la obtención de contratos gubernamentales debido al potencial de abuso. Muchas de las empresas en las que los hermanos invierten no son principalmente del sector de la defensa, pero venden al Pentágono como parte de su actividad comercial.



La carta del Congreso solicita que el inspector general investigue las subvenciones del Pentágono a empresas vinculadas a la familia Trump y revise el proceso de toma de decisiones para determinar si se están siguiendo los protocolos para prevenir conflictos de intereses. Los legisladores señalaron en su carta que han solicitado reiteradamente, sin éxito, una explicación del Pentágono y la Casa Blanca sobre los criterios de decisión y las obligaciones éticas relacionadas con las recientes subvenciones a dichas empresas.

Según la carta, el Pentágono respondió a una solicitud anterior asegurando que la Oficina de Capital Estratégico está "comprometida a mantener los más altos estándares éticos" y a garantizar que el proceso esté libre de conflictos de intereses. Los legisladores calificaron esa respuesta de insatisfactoria, afirmando que "nos generó más dudas sobre si la OSC es consciente o ignora deliberadamente el potencial de corrupción en el proceso de adjudicación, en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos".

esta es la misma narrativa trillada que los demócratas han impulsado contra el presidente Trump, su familia y su administración durante una década.



La cartera de inversiones de Trump Jr. se gestiona principalmente a través de la firma de capital riesgo 1789 Capital. Según informes previos de The Washington Post, la firma ha captado miles de millones en nuevas inversiones desde que Trump Jr. se unió como socio en noviembre del 2024, pocos días después de la reelección de su padre como presidente. The Washington Post informó que Trump Jr. no forma parte del comité de inversiones de la firma, lo que significa que no toma decisiones de inversión directas, aunque participa en las ganancias como socio.

1789 Capital declinó hacer comentarios. Las inversiones de Eric Trump en tecnología de defensa se canalizan a través de American Ventures, la rama de capital riesgo del banco de inversión Dominari Holdings. Dominari tiene su sede en la Torre Trump y sus directivos mantienen una relación de amistad con los hermanos Trump, según fuentes cercanas a la relación que hablaron bajo condición de anonimato para poder describirla.