Retrasos y largas filas de pasajeros: Cómo los aeropuertos de EE. UU. se ven afectados por el cierre del DHS

Luego del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), muchas entidades de Estados Unidos han reportado complicaciones en sus funciones diarias, siendo los aeropuertos unos de los más golpeados, con reportes de largas filas de personas y numerosos retrasos de vuelos.

Este 9 de marzo se cumplen 20 días desde el cierre del DHS, debido a la falta de acuerdo en el Congreso de Estados Unidos, lo que ha provocado falta de personal, ya que no reciben sus salarios.

Esto ha complicado el funcionamiento de aeropuertos con bastante congestión de pasajeros, como los de Nueva Orleans y Houston, mientras las autoridades afirman que esta situación podría empeorar, ya que está por iniciar una temporada alta de vuelos por las vacaciones de primavera.

Los principales problemas que se presentan debido a la falta de personal son las constantes demoras y numerosos retrasos de vuelos. En redes sociales, por ejemplo, se han podido ver filas de pasajeros que llegaban hasta las zonas de estacionamiento.

Algunos de los aeropuertos más afectados han sido el William P. Hobby, en Houston, donde se registraron salas llenas de pasajeros que esperaban sus vuelos. También se registraron problemas en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong, en Nueva Orleans.

"Se recomienda a los pasajeros que lleguen al menos 3 horas antes de su salida programada para tener tiempo suficiente para pasar el control de seguridad. Los tiempos de espera podrían ser de hasta 2 horas. Los retrasos podrían continuar durante el resto de la semana", habría advertido en redes sociales el Aeropuerto de Nueva Orleans.

Otro departamento afectado por el cierre del DHS ha sido la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), ya que sus trabajadores deben presentarse a laborar a pesar de no recibir sus salarios.

Medios como The New York Times señalan que los trabajadores de la TSA han recibido alrededor del 30% de su salario en la nómina anterior, pero que ahora ya no cobrarán el próximo fin de semana.

¿Por qué se cerró el DHS?

El cierre de cualquier entidad estadounidense está sujeto principalmente a la falta de acuerdos entre legisladores republicanos y demócratas sobre ciertos temas puntuales.

Con respecto al DHS, el cierre ocurrió el pasado 14 de febrero debido a la falta de acuerdos con relación a la política migratoria del presidente Donald Trump.

Los demócratas han exigido al DHS que los agentes migratorios utilicen cámaras corporales durante sus operativos, que no se tapen la cara, que se identifiquen de forma obligatoria y que, en los casos de registros de viviendas o inmuebles privados, tengan a la mano una orden judicial.

