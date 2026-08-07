Trump y Hegseth se enfrentaron en Camp David por las preocupaciones sobre el agotamiento de los misiles iraníes

La frustración del presidente estadounidense, Donald Trump, por la guerra contra Irán estalló la semana pasada en Camp David, donde exigió explicaciones a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre por qué aparentemente había sido engañado respecto de la extrema escasez de municiones que ahora amenaza con limitar las opciones militares contra Irán, según informaron a The Washington Post dos personas familiarizadas con el intercambio. El encuentro tuvo lugar al margen de la reunión de su gabinete en Camp David el viernes último, donde Trump le expresó a Hegseth su enfado, diciéndole que creía que el tema de las municiones "ya estaba resuelto", según dos personas familiarizadas con la conversación, quienes, al igual que otras, hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Según una de las fuentes, la escasez, en particular de misiles guiados de largo alcance e interceptores de defensa aérea, ha sido uno de los motivos por los cuales Trump ha desistido de lanzar ataques masivos adicionales contra Irán en los últimos días. El gobernante declaró el lunes recién pasado que había ordenado y posteriormente cancelado "el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial", a la espera de que se inicien nuevas negociaciones sobre el estrecho de Ormuz. El presidente afirmó durante la noche que EE. UU. posee "enormes cantidades" de municiones, al declarar en una publicación en Truth Social que "se fabrican y envían grandes cantidades a EE. UU. según sea necesario". Añadió que "se está buscando a quienes filtraron estas declaraciones traidoras".



Si bien EE. UU. ha anunciado nuevos acuerdos de producción para algunas de las municiones más importantes, como los misiles de defensa aérea Patriot, la producción de este arsenal puede tardar hasta dos años, y no se vislumbra una solución inmediata para la escasez. Solo en el primer mes de combates, EE. UU. disparó más de 850 misiles de crucero Tomahawk y más de mil sistemas Patriot y Thaad (Terminal High Altitude Area Defense), según informó previamente The Post. EE. UU. también utilizó más de mil 300 misiles balísticos tácticos del Ejército en las primeras semanas de combate, según declaró un funcionario estadounidense a The Washington Post.

Las reservas de misiles ATACM —un misil de corto alcance también demandado por Ucrania— se han agotado hasta el punto de que prácticamente no quedan, afirmó una fuente cercana al caso, una afirmación que Reuters también publicó a principios de esta semana. La escasez de municiones defensivas ha tenido repercusiones más allá de Oriente Medio. Ucrania se está quedando sin defensas aéreas y existen pocas opciones para reabastecerse a partir de las reservas occidentales, lo cual la deja expuesta a los ataques de largo alcance de Rusia. La falta de misiles interceptores también está alterando la forma en que Washington decide si emplear municiones contra una amenaza entrante, en función de hacia dónde se considera que se dirige y si es o no "un factor", según declaró un funcionario estadounidense a The Post, un cambio de tácticas que fue reportado inicialmente por NBC News.

De vuelta en Camp David, cuando Trump lo confrontó por el escaso arsenal, Hegseth se defendió y culpó a su adjunto, Stephen Feinberg, por la escasez y por no asegurarse de que Trump estuviera plenamente informado del problema, según dos personas familiarizadas con el asunto. El intercambio puso de manifiesto la creciente frustración de Trump con su secretario de Guerra, quien fue uno de los principales defensores iniciales de emprender acciones militares contra Irán, al convencer a Trump de que sería una victoria rápida y relativamente fácil, según varios funcionarios.

“Esto es 100% noticia falsa. Literalmente nunca sucedió. Y el presidente Trump tiene plena confianza en el secretario Hegseth”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en respuesta a preguntas de The Post. Más de cinco meses después del inicio del conflicto, y con 18 militares estadounidenses muertos y cientos de heridos, Teherán y Washington siguen en un punto muerto, con una creciente preocupación por parte de los vecinos árabes sobre los efectos económicos a largo plazo del conflicto y el impacto del cierre del estrecho de Ormuz. “El secretario Hegseth no engañó a nadie sobre nuestra postura respecto de las municiones, ni culpó al subsecretario Feinberg.

Estas afirmaciones sobre el agotamiento de las reservas, los desacuerdos internos y la postura del secretario sobre Irán… son igualmente ficticias”, declaró el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell. En una audiencia del Senado en julio último, Hegseth discutió con los demócratas sobre si había proporcionado a Trump evaluaciones honestas de la guerra contra Irán, incluidos los riesgos que una campaña prolongada supondría para los arsenales militares estadounidenses. Durante la audiencia, Hegseth se negó a hablar sobre el asesoramiento que le había dado al presidente y atribuyó repetidamente cualquier escasez a la gestión militar de la administración Biden, y no a las operaciones que se han llevado a cabo bajo la supervisión de Trump.

Hegseth, Feinberg y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, han pedido a los legisladores que les proporcionen US$67 mil millones en fondos militares adicionales para ayudar a cubrir los costes de la guerra contra Irán. Hegseth declaró ante los legisladores el mes pasado que la solicitud cubría una necesidad "urgente y necesaria" para reabastecer las reservas militares. Los republicanos del Senado aún no se han puesto de acuerdo sobre una estrategia para debatir el paquete de medidas. La solicitud de presupuesto de defensa del gobierno para el próximo año fiscal asciende a la cifra récord de US$1.5 millardos e incluye decenas de miles de millones para la construcción de misiles.

Sin embargo, la propuesta se ha estancado debido a la oposición de los demócratas a este aumento inmenso, lo que deja al Pentágono sin una vía clara para reabastecer su armamento esencial. Desde el escándalo de “Signalgate”, en el que Hegseth envió información clasificada a un grupo de chat que incluía a un periodista tan solo unos meses después de haber sido confirmado para el cargo, han circulado rumores sobre cuánto tiempo conservaría el secretario de Guerra el favor de Trump. Este ha elogiado constantemente a Hegseth, diciendo que parece sacado de una película y que "le encanta la guerra".

Desde que asumió el cargo, Trump ha lanzado operaciones militares en siete países: Yemen, Somalia, Siria, Irán, Irak, Nigeria y Venezuela. La exitosa operación para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro pareció afianzar aún más la posición de Hegseth. Sin embargo, el estancamiento en torno del estrecho de Ormuz y el enorme costo y la larga duración de la guerra con Irán han mermado la confianza de Trump en él, según una persona familiarizada con la conversación en Camp David. “El secretario Hegseth no se va a ir a ninguna parte y va a seguir trabajando codo con codo con el subsecretario Feinberg para llevar a cabo la agenda del presidente Trump”, dijo Parnell en respuesta a preguntas sobre ese intercambio y el agotamiento de las municiones.

La presión sobre las reservas de municiones no es un desafío nuevo. Incluso antes de que comenzara la guerra, Caine advirtió a Trump que Estados Unidos no contaba con las reservas necesarias para sostener un conflicto prolongado. Sin embargo, el ritmo y el enorme volumen de municiones desplegadas por ambos bandos han acelerado rápidamente el agotamiento de las principales municiones ofensivas y defensivas de Estados Unidos. Del 28 de febrero al 7 de abril, fecha que marcó el primer día del alto el fuego, Estados Unidos atacó más de 13 mil objetivos en Irán. Además, se defendió de más de 8 mil 500 proyectiles o drones iraníes.

El secretario Hegseth no se va a ir a ninguna parte y va a seguir trabajando codo con codo con el subsecretario Feinberg para llevar a cabo la agenda del presidente Trump.

Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica a pesar de enfrentar ya escasez de municiones críticas. En el verano del 2025, Estados Unidos gastó más de una cuarta parte de su inventario total de interceptores THAAD durante la Guerra de los Doce Días y la Operación Martillo de Medianoche, en la que las fuerzas estadounidenses atacaron las instalaciones nucleares de Irán. El conflicto actual “ha agravado aún más esas deficiencias”, afirmó Brad Bowman, veterano del Ejército y director sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Si bien Hegseth y el Pentágono han anunciado numerosos acuerdos marco con la industria para reconstruir el arsenal, las empresas de defensa "no van a empezar a fabricar armamento hasta que tengan un contrato y la aprobación del Congreso", dijo Bowman.

Como resultado, podrían pasar años antes de que se repongan los inventarios. "A menudo hablamos de años entre el gasto necesario, la firma de los contratos y la entrega", afirmó. "No se trata de apretar un interruptor y que de repente la munición aparezca en manos de los soldados".