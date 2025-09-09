Extraditada a Florida con su hijo en brazos: el caso de la hispana acusada en un asesinato

Ariely Álvarez Cabrera, vinculada con el asesinato de un hombre en Miami-Dade, fue arrestada hace varios días en México y fue extraditada a Florida, según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Ariely en la trama de un crimen

Alfredo Carballo González, pareja de Ariely y padre de su hijo, continúa prófugo de la justicia, según Univisión. Las autoridades los asocian con el asesinato de Daylon Fleitas, quien era residente de Hialeah, Florida, y cuyo paradero fue reportado como desconocido por su familia, el 3 de agosto.

Días después, su cuerpo fue encontrado entre unos matorrales, lo cual dio inicio a la investigación.

La última vez que se vio con vida a Fleitas fue cuando salió a cobrar una deuda pendiente. El trágico suceso quedó registrado por cámaras de seguridad. Según Noticias 23, las imágenes muestran a Carballo acercándose a la camioneta de Fleitas, caminando hacia la parte delantera.

El informe policial describe que tanto la víctima como el sospechoso ingresaron a la camioneta de Fleitas. Pocos segundos después, se observó cómo Fleitas caía del vehículo y era arrastrado por Carballo. Las autoridades afirman que "el hombre colocó un contenedor de reciclaje en la parte trasera del vehículo y se marchó, seguido por otro automóvil".

La camioneta de Daylon, una Ford F-150 fue hallada entre arbustos, a muy poca distancia de su cadáver, según fuentes policiales.

Los indicios señalan a Carballo y Álvarez como posibles responsables de la muerte del hombre.

Carballo es parte de la lista de los más buscados por la policía. Arely, por su parte, tiene dos cargos en su contra: manipulación de evidencia y complicidad.

El caso ha cobrado relevancia por hecho de que Álvarez fue detenida con su bebé en brazos y así fue extraditada a Florida, donde autoridades quedaron bajo el resguardo del menor.