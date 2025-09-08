El asesinato de Dacara Thompson conmociona Maryland: arrestan a hispano de 35 años

Internacional

El asesinato de Dacara Thompson conmociona Maryland: arrestan a hispano de 35 años

Un guatemalteco que vive ilegalmente en EE. UU. es el sospechoso de haber causado la muerte de Dacara Thompson en Maryland.

Valeria Juárez-Paz

|

Foto de referencia. El principal sospechoso de la muerte de Dacara Thompson es el hispano Hugo Hernández-Mendez, quien se encuentra ilegalmente en EE. UU. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. El principal sospechoso de la muerte de Dacara Thompson es el hispano Hugo Hernández-Mendez, quien se encuentra ilegalmente en EE. UU. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Hugo Hernández-Mendez, hispano de 35 años, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en primer y segundo grado, tras su vinculación al asesinato de Dacara Thompson,19.

Dacara fue vista por última vez la noche de 22 de agosto último en una gasolinera de Lanham. Su padre, Daniel Thompson, confirmó que la joven salió de su casa alrededor de las 22 horas. La última vez que supo de ella fue por mensaje de texto.

Según CBS, interacción final fue: “Ya llené el tanque y ya salí. Volveré pronto. Yo también te quiero. Buenas noches”.

Al día siguiente, su familia reportó su desaparición. Manejaba un Ford Edge 2013, que apareció poco después abandonado en el área de Hyattsville.

LECTURAS RELACIONADAS

Foto de Gonzalo León Jr. siendo arrestado por el Departamento de Policía de Houston, acusado de asesinar a un niño de 11 años en La Porte, Texas.

Julián Guzmán, el niño hispano que murió por una broma: Gonzalo León Jr. irá a juicio por asesinato en Texas

Hombre ejecutado en Florida

Custis Windom: quién era el hombre que mató a tres personas y fue ejecutado por inyección letal en Florida

Foto de referencia. Un salvadoreño fue hallado culpable de haber matado a una estadounidense y fue condenado a prisión de por vida. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Cadena perpetua para salvadoreño por un asesinato en EE. UU. citado por Trump en su discurso contra la migración

Una semana después, la investigación dio un giro inesperado. El 31 de agosto, la Policía Estatal de Maryland descubrió el cuerpo de una mujer en una zona pastosa de la Ruta 50, en el condado de Anne Arundel. Más tarde, las autoridades confirmaron que era el de Dacara.

El pasado viernes, los oficiales afirmaron, en una conferencia de prensa, que Thompson habló con el conductor de una camioneta negra en la madrugada del 23 de agosto. Después de subirse al auto, nunca más fue vista. Días después, el vehículo apareció frente a una casa en Kembridge Drive, Bowie.

La acusación contra Hernández-Mendez

Según las autoridades, Hernández-Mendez, de origen guatemalteco, vivía en Estados Unidos ilegalmente y trabajaba para una empresa de paisajismo, con sede en Baltimore.

La policía registró su residencia el 4 de septiembre y encontró evidencia que indicaba que Thompson había muerto dentro de una de las habitaciones. La causa del deceso todavía no se ha definido, pero de acuerdo con los investigadores, lo más probable es un homicidio.

Los detectives todavía están trabajando para definir si los dos se conocían antes.

A pesar de la tragedia, sus seres queridos la recuerdan con cariño. El gobernador de Maryland, Wes Moore, lamentó la muerte de Thompson, diciendo: “Ella fue una gran luz en nuestro estado. Vamos a hacer todo lo posible para garantizar que los responsables de este crimen rindan cuentas y honrar el legado de Dacara”.

ESCRITO POR:

Valeria Juárez-Paz

Valeria Juárez-Paz

Lee más artículos de Valeria Juárez-Paz

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE. UU. Estados Unidos Maryland Migrantes Violencia Violencia contra la mujer 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS