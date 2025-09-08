El asesinato de Dacara Thompson conmociona Maryland: arrestan a hispano de 35 años

Hugo Hernández-Mendez , hispano de 35 años, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en primer y segundo grado , tras su vinculación al asesinato de Dacara Thompson ,19.

Dacara fue vista por última vez la noche de 22 de agosto último en una gasolinera de Lanham. Su padre, Daniel Thompson, confirmó que la joven salió de su casa alrededor de las 22 horas. La última vez que supo de ella fue por mensaje de texto.

Según CBS, interacción final fue: “Ya llené el tanque y ya salí. Volveré pronto. Yo también te quiero. Buenas noches”.

Al día siguiente, su familia reportó su desaparición. Manejaba un Ford Edge 2013, que apareció poco después abandonado en el área de Hyattsville.

Una semana después, la investigación dio un giro inesperado. El 31 de agosto, la Policía Estatal de Maryland descubrió el cuerpo de una mujer en una zona pastosa de la Ruta 50, en el condado de Anne Arundel. Más tarde, las autoridades confirmaron que era el de Dacara.

El pasado viernes, los oficiales afirmaron, en una conferencia de prensa, que Thompson habló con el conductor de una camioneta negra en la madrugada del 23 de agosto. Después de subirse al auto, nunca más fue vista. Días después, el vehículo apareció frente a una casa en Kembridge Drive, Bowie.

La acusación contra Hernández-Mendez

Según las autoridades, Hernández-Mendez, de origen guatemalteco, vivía en Estados Unidos ilegalmente y trabajaba para una empresa de paisajismo, con sede en Baltimore.

La policía registró su residencia el 4 de septiembre y encontró evidencia que indicaba que Thompson había muerto dentro de una de las habitaciones. La causa del deceso todavía no se ha definido, pero de acuerdo con los investigadores, lo más probable es un homicidio.

Los detectives todavía están trabajando para definir si los dos se conocían antes.

A pesar de la tragedia, sus seres queridos la recuerdan con cariño. El gobernador de Maryland, Wes Moore, lamentó la muerte de Thompson, diciendo: “Ella fue una gran luz en nuestro estado. Vamos a hacer todo lo posible para garantizar que los responsables de este crimen rindan cuentas y honrar el legado de Dacara”.