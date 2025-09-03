Las últimas horas con vida de Miranda Alvarado, la mujer que fue estrangulada y cuyo cuerpo fue abandonado envuelto en sábanas en Mazatenango

Los encargados del caso señalaron que, mediante la recopilación de imágenes de cámaras de vigilancia y entrevistas, establecieron que Miranda Evangelina Alvarado Valladares fue vista por última vez siete horas antes de su muerte.

Indicaron que el lunes 1 de septiembre, a las 16 horas, salió de su casa y mencionó que se dirigía a una reunión con un amigo.

A las 17.45 horas de ese mismo día, la conviviente de Miranda Alvarado llegó a buscarla a la casa del conocido, pero ya no se encontraba en esa vivienda.

"Aquí no está tu madre, ella ya se fue", le respondió el sujeto a la pareja de Miranda.

Las pesquisas indican que, dos horas más tarde, el hombre llamó a la conviviente de Miranda Alvarado.

"El hombre llama a la conviviente de la víctima a las 19.30 horas para informarle que Miranda Alvarado sí había llegado a su casa a traer una motocicleta", señalaron.

"Está ebria", dijo el sujeto antes de cortar la llamada, mencionan las pesquisas.

Esa fue la última vez que alguien dio detalles sobre Miranda Alvarado. Antes de la medianoche de ese día, su cadáver fue hallado en la calle principal del cantón Perú, zona 4 de Mazatenango, Suchitepéquez.

El expediente del Ministerio Público revela que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la joven fue estrangulada, posteriormente envuelta en una sábana blanca y su cuerpo abandonado a un costado de la carretera.

¿Quiénes son los sospechosos?

De acuerdo con los informes, se investiga a dos hombres que se desplazaban en un vehículo particular y que habrían asesinado a Miranda Alvarado.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Distrito de Suchitepéquez, cuyos integrantes buscan más indicios para identificar a los responsables.

“Aún no se cuenta con una hipótesis clara sobre lo sucedido. Las investigaciones continúan en desarrollo y se han recabado declaraciones y testimonios que contribuirán a esclarecer el hecho”, dijo el MP.