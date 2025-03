Familia de “Kiki” Camarena, agente de la DEA asesinado en México, demanda al Cartel de Sinaloa

Según la demanda a la que EFE tuvo acceso este viernes, los familiares exigen un resarcimiento económico por los daños que todos ellos, tanto los capos como el cartel, causaron con sus actos de terrorismo al asesinar al agente.

Camarena, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), fue secuestrado en Guadalajara (México) el 7 de febrero de 1985.

Los documentos presentados en la corte, que incluyen los resultados de la autopsia de Camarena, detallan que fue torturado con métodos terroristas durante más de 30 horas. Su cuerpo fue encontrado el 5 de marzo en una zona rural de La Angostura, Michoacán (México).

La querella presentada en una corte federal de San Diego (California) la tarde del jueves también nombra a los capos de la droga Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo.

DEA honors the life of Special Agent Enrique "Kiki" Camarena, who, 40 yrs ago, was kidnapped & murdered by cartel operatives. His sacrifice is a reminder of the risks faced by those dedicated to fighting against drugs and organized crime. #JUSTICEFORKIKIhttps://t.co/Hn1CPLo48B pic.twitter.com/Sqj64LYD2p