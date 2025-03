Florida subirá el salario mínimo: cuándo comenzará a aplicarse el nuevo sueldo

En noviembre del 2020, los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 2 de la Constitución estatal, cuya meta es aumentar gradualmente el salario mínimo en el estado soleado, pasando de US$9 (Q70) a US$15 (Q115) por hora para finales del 2026, con excepción de los empleados que reciben propinas, quienes permanecerán en US$12.

Según el Departamento de Oportunidades Económicas en Florida (DEO, por sus siglas en inglés), la Legislatura estatal jamás ha aumentado el salario mínimo, debido a que el último incremento, de US$5 (Q38) a US$6 (Q46), se debió a una "iniciativa de votación civil similar" que ocurrió hace más de 15 años, el 27 de febrero del 2010.

“El salario mínimo debe modificarse todos los años debido a la inflación; sin embargo, el sistema actual de Florida no ha podido mantenerse al día con el costo de vida en aumento del estado. Consecuentemente, este incremento lograría que los empleados estén más cerca de ganar un salario digno”, agregó el DEO en un comunicado.

Ante este aspecto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mencionó que la aprobación de la Enmienda 2 refleja la preocupación de los votantes floridanos por “garantizar condiciones laborales más favorables y proteger los ingresos de los trabajadores ante la volatilidad económica” en el estado, el octavo más caro para vivir en Estados Unidos.

Miles de trabajadores en Florida, incluso quienes reciben propinas, se beneficiarán con el próximo aumento salarial en el estado, tomando en consideración que el último incremento al salario mínimo federal ocurrió hace más de una década y, a pesar de algunos esfuerzos por parte de la población en EE. UU, no se ha logrado modificar.

Ante esta situación, el próximo martes 30 de septiembre, el salario mínimo en Florida subirá de US$13 (Q100) a US$14 (Q108) por hora, con excepción de los empleados que reciben propinas, quienes únicamente recibirán un aumento de US$10 (Q77) a US$11 (Q84), de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor en los Estados Unidos.

No obstante, Florida no será el único estado que aumentará su salario mínimo en los próximos meses, ya que Alaska, Arizona, California, Colorado, Dakota del Sur, Delaware, Illinois, Michigan, Misuri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Oklahoma, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington también lo modificarán el 31 de octubre.

A pesar del aumento en las demás regiones, ninguna logró igualar la cifra impuesta por Florida, debido a que los 18 estados mencionados anteriormente elevarán su salario mínimo de US$12.50 (Q96) a US$13.50 (Q104) por hora, una pequeña diferencia que podría impactar positivamente en el sector laboral del “estado soleado”.

Por ahora, los estados con el salario mínimo más alto son el Distrito de Columbia y Oregón, con US$17.90 (Q138) y US$16.50 (Q128), respectivamente. En ese contexto, Florida se ha convertido en uno de los primeros estados del sur en adoptar un plan de aumento gradual del salario mínimo, uniéndose a la tendencia en el norte del país.

A su vez, el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida informó que continuará monitoreando los efectos del incremento salarial en el empleo y el desarrollo económico, el cual ha sido recibido con diversas reacciones, principalmente por parte de negocios locales, que han expresado su preocupación por el impacto financiero.

