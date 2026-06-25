Francia detecta su primer caso de ébola: qué se sabe del médico contagiado y cuál es el riesgo

Francia ha detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola , correspondiente a un médico humanitario que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo (RDC), zona donde el virus se encuentra en circulación activa , informó el Ministerio de Salud.

El paciente fue atendido de inmediato a su llegada al territorio francés y trasladado a un centro hospitalario especializado en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad, según las autoridades sanitarias, que precisaron en un comunicado que el médico se encuentra en estado estable y su carga viral es débil.

El Ministerio de Salud subrayó que se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad sanitaria, incluyendo el aislamiento del paciente y su traslado en condiciones controladas, con el objetivo de evitar cualquier riesgo de contagio.

También se ha puesto en aislamiento a cinco personas que viajaron con el médico en el mismo vuelo de Air France desde Kinsasa, según explicó la ministra de Salud, Stéphanie Rist, al telediario de la noche de France 2.

Estos contactos deberán cumplir un aislamiento domiciliario de 21 días, con seguimiento médico durante todo el periodo, había indicado previamente su Ministerio.

“La situación está bajo control“, aseguró la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros al ser interrogada sobre el contagio.

Francia dispone de infraestructuras especializadas para el manejo de enfermedades altamente contagiosas, con unidades hospitalarias dotadas de sistemas de presión negativa y estrictas medidas de bioseguridad, subrayó el Ministerio de Salud.

La Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA), la ONG para la que trabaja el médico enfermo, dijo en un comunicado publicado en su página web que están “trabajando para comprender cómo se produjo la contaminación” y que “mantiene su compromiso con la lucha contra la epidemia” en el país africano.

El anuncio se produce tras la declaración de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 17 de mayo, en respuesta a la circulación del virus en el este de la RDC.

En este contexto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) mantiene su evaluación de riesgo como bajo para viajeros que se desplazan a zonas de transmisión activa y muy bajo para la población general en Europa.

Las autoridades han reforzado asimismo el sistema de seguimiento sanitario para cooperantes franceses que regresan de zonas de riesgo, concluyó el Ministerio en su nota.