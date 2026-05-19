¿Qué es el Ébola y cómo se transmite?

La ONG Save the Children pidió el martes 19 de mayo un “esfuerzo global urgente” para contener el brote de ébola declarado el pasado viernes en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que ha causado —según la Organización Mundial de la Salud (OMS)— al menos 130 muertes.

“Se ha iniciado una carrera contrarreloj para contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo antes de que se propague aún más en un país donde los sistemas de salud, diezmados, tardaron en detectar la enfermedad y carecen de los recursos necesarios para detener su propagación”, subrayó la ONG en un comunicado.

Save the Children recordó que la OMS ha notificado “al menos 500 casos sospechosos de ébola, incluidos 130 fallecimientos, en la RDC desde que comenzó el nuevo brote hace dos semanas”.

En brotes anteriores, advirtió, los niños pequeños infectados por la enfermedad a través del contacto con cuidadores y familiares enfermos a menudo presentaron una alta mortalidad.

Los menores también corren un riesgo particular de sufrir traumas y explotación durante un brote de ébola, y muchos pueden perder a uno o ambos padres y enfrentarse a la estigmatización, el aislamiento o el abandono.

El brote, con epicentro en la provincia de Ituri, “se produce en una zona de conflicto, una zona de crisis humanitaria, con cientos de miles de personas desplazadas y sistemas de salud ya gravemente comprometidos”, afirmó el director de Save the Children en la RDC, Greg Ramm.

¿Qué es el ébola?

La enfermedad por el virus del ébola es una infección grave que se propaga entre humanos por transmisión de persona a persona. La infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales —heces, orina, saliva y semen— de personas infectadas, únicamente cuando presentan síntomas.

El virus del ébola no se transmite por el aire. Aunque la enfermedad suele tener una letalidad alta, en el actual brote la tasa se ubica entre 55% y 60%.

Desde que se detectó por primera vez en 1976 en una aldea cercana al río Ébola, en la República Democrática del Congo —antiguo Zaire—, los brotes se han registrado en distintas zonas de África.

Antes llamada fiebre hemorrágica del Ébola, esta enfermedad es transmitida al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona.

El virus se transmite a las personas a partir de animales salvajes —como murciélagos frugívoros, puercoespines, chimpancés y otros primates— y "luego se propaga en la población humana a través del contacto directo con la sangre, las secreciones, los órganos u otros fluidos corporales de las personas infectadas, y con superficies y materiales (por ejemplo, ropa de cama, ropa) contaminados con estos fluidos".

Síntomas

El período de incubación, o intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas, varía entre dos y 21 días.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que los síntomas de la enfermedad del Ébola pueden aparecer repentinamente e incluyen fiebre, fatiga, malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta. A estos les siguen vómitos, diarrea, dolor abdominal, sarpullido y síntomas de insuficiencia renal y hepática.

Es importante que el personal sanitario y de atención médica esté atento a estos síntomas.

Aunque se suele pensar que el sangrado es un síntoma común, es menos frecuente y puede aparecer en etapas más avanzadas de la enfermedad. Algunos pacientes pueden desarrollar hemorragias internas y externas, como sangre en el vómito y las heces, así como sangrado nasal, gingival y vaginal. También puede producirse sangrado en los puntos de punción de la piel.

El impacto en el sistema nervioso central puede provocar confusión, irritabilidad y agresividad.

Puede resultar difícil distinguir clínicamente la enfermedad del Ébola de otras infecciones como la malaria, la fiebre tifoidea, la meningitis y otras fiebres hemorrágicas virales, ya que los síntomas en la fase inicial son similares.

La confirmación se realiza mediante métodos de diagnóstico.

Con información de EFE.