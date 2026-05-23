Salud y Familia
Cuáles son los síntomas del ébola, cómo se contagia y por qué la OMS declaró emergencia de salud pública
El avance del ébola en África vuelve a encender las alertas sanitarias mientras la OMS advierte sobre los síntomas y la forma en que se transmite el virus.
La OMS mantiene la vigilancia sobre el ébola mientras aumentan los contagios y muertes sospechosas en África (Foto Prensa Libre: EFE)
Desde el pasado 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue alertada sobre un posible brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.
Diez días después, el 15 de mayo, el Ministerio de Salud de la RDC declaró oficialmente el 17.º brote de ébola en el país.
Desde esa fecha, tanto los contagios como las muertes por esta enfermedad han aumentado. Según estimaciones de la OMS al 22 de mayo, se registran unos 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.
El ente encargado de promover la salud y preservar la seguridad mundial declaró esta enfermedad como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Sin embargo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que, aunque el riesgo se mantiene “alto” en la región del África subsahariana, a escala global permanece en “niveles bajos”.
¿Qué es el ébola y cuáles son sus síntomas?
La enfermedad por el virus del ébola es una infección rara, pero grave, que afecta a los seres humanos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a menudo es mortal, aunque su tasa de letalidad ronda el 50%.
Los patógenos causantes de esta enfermedad, detectada por primera vez en 1976, son virus del género Orthoebolavirus, de la familia Filoviridae.
Si bien existen vacunas y tratamientos autorizados contra el ébola, la supervivencia puede mejorar mediante tratamiento sintomático intensivo, enfocado principalmente en la rehidratación y en atender síntomas específicos.
El período de incubación de esta enfermedad oscila entre dos y 21 días, durante los cuales pueden registrarse síntomas repentinos como:
- fiebre
- cansancio
- malestar general
- dolores musculares
- dolor de cabeza y garganta
Posteriormente, comienzan a desarrollarse síntomas como:
- vómitos
- diarrea
- dolor abdominal
- erupciones cutáneas
- signos de deterioro de las funciones renal y hepática
Aunque se sabe que esta enfermedad puede causar hemorragias, la OMS recalca que no es un síntoma frecuente y que suele aparecer en fases avanzadas de la enfermedad.
Estas hemorragias pueden ser internas o externas, como sangre en el vómito o las heces, así como sangrado por la nariz, las encías y la vagina.
La enfermedad también puede afectar el sistema nervioso central y provocar:
- confusión
- irritabilidad
- agresividad
¿Cómo se transmite el ébola?
Las personas pueden contagiarse de ébola de manera directa, a través de lesiones en la piel o de las mucosas, por contacto con:
- sangre o líquidos corporales de personas enfermas o fallecidas por esta enfermedad
- objetos o superficies contaminados con líquidos o secreciones corporales, como sangre, heces y vómitos, de enfermos de ébola o de personas fallecidas por esta enfermedad
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recalca que las personas no transmiten el virus mientras no presenten síntomas y que siguen siendo infecciosas mientras haya virus en su sangre.
Además, se cree que los murciélagos frugívoros son huéspedes naturales del virus Orthoebolavirus, que puede transmitirse a la población humana por contacto con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados.