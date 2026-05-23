Cuáles son los síntomas del ébola, cómo se contagia y por qué la OMS declaró emergencia de salud pública

Desde el pasado 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue alertada sobre un posible brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

Diez días después, el 15 de mayo, el Ministerio de Salud de la RDC declaró oficialmente el 17.º brote de ébola en el país.

Desde esa fecha, tanto los contagios como las muertes por esta enfermedad han aumentado. Según estimaciones de la OMS al 22 de mayo, se registran unos 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.

El ente encargado de promover la salud y preservar la seguridad mundial declaró esta enfermedad como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Sin embargo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que, aunque el riesgo se mantiene “alto” en la región del África subsahariana, a escala global permanece en “niveles bajos”.

¿Qué es el ébola y cuáles son sus síntomas?

La enfermedad por el virus del ébola es una infección rara, pero grave, que afecta a los seres humanos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a menudo es mortal, aunque su tasa de letalidad ronda el 50%.

Los patógenos causantes de esta enfermedad, detectada por primera vez en 1976, son virus del género Orthoebolavirus, de la familia Filoviridae.

Si bien existen vacunas y tratamientos autorizados contra el ébola, la supervivencia puede mejorar mediante tratamiento sintomático intensivo, enfocado principalmente en la rehidratación y en atender síntomas específicos.

El período de incubación de esta enfermedad oscila entre dos y 21 días, durante los cuales pueden registrarse síntomas repentinos como:

fiebre

cansancio

malestar general

dolores musculares

dolor de cabeza y garganta

Posteriormente, comienzan a desarrollarse síntomas como:

vómitos

diarrea

dolor abdominal

erupciones cutáneas

signos de deterioro de las funciones renal y hepática

Aunque se sabe que esta enfermedad puede causar hemorragias, la OMS recalca que no es un síntoma frecuente y que suele aparecer en fases avanzadas de la enfermedad.

Estas hemorragias pueden ser internas o externas, como sangre en el vómito o las heces, así como sangrado por la nariz, las encías y la vagina.

La enfermedad también puede afectar el sistema nervioso central y provocar:

confusión

irritabilidad

agresividad

Expertos sanitarios vigilan el avance del ébola tras declararse una nueva emergencia de salud pública internacional. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI)

¿Cómo se transmite el ébola?

Las personas pueden contagiarse de ébola de manera directa, a través de lesiones en la piel o de las mucosas, por contacto con:

sangre o líquidos corporales de personas enfermas o fallecidas por esta enfermedad

objetos o superficies contaminados con líquidos o secreciones corporales, como sangre, heces y vómitos, de enfermos de ébola o de personas fallecidas por esta enfermedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recalca que las personas no transmiten el virus mientras no presenten síntomas y que siguen siendo infecciosas mientras haya virus en su sangre.

Además, se cree que los murciélagos frugívoros son huéspedes naturales del virus Orthoebolavirus, que puede transmitirse a la población humana por contacto con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados.