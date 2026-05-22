OMS eleva a 177 las muertes sospechosas por ébola en la RD del Congo y explica el riesgo a nivel global

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OMS eleva a 177 las muertes sospechosas por ébola en la RD del Congo y explica el riesgo a nivel global

La OMS ha ofrecido datos sobre el brote de ébola en la RD del Congo, en donde se registran 750 casos y 177 muertes sospechosas.

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La OMS informa a los medios sobre el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, interviene durante una rueda de prensa sobre el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda, en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, el 22 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 22 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó de “alto” a “muy alto” el riesgo por el reciente brote de ébola en la República Democrática del Congo, luego de que se registraran 750 casos sospechosos y 177 muertes.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que, aunque el riesgo se mantiene “alto” en la región del África subsahariana, a escala global permanece en “niveles bajos”.

También indicó que 82 casos y siete fallecimientos han sido confirmados en laboratorio como provocados por el virus del Ébola.

El director general agregó que un segundo ciudadano estadounidense que se encontraba en la República Democrática del Congo fue evacuado del país, en este caso hacia la República Checa, al constituir un “contacto de alto riesgo”, después de que otro, positivo por el virus, fue trasladado a Alemania.

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Tedros aclaró que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU asignó US$60 millones para responder a la crisis sanitaria.

El director general subrayó el peligro de una epidemia causada por una variante relativamente desconocida del virus, denominada Bundibugyo, para la que no existen tratamientos ni vacunas.

Hasta ahora, la variante solo ha provocado dos brotes: uno en Uganda, en el 2000, y otro en la República Democrática del Congo, en el 2012, este último con apenas una docena de casos mortales.

Además del informe de la OMS, las autoridades de la República Democrática del Congo restringieron el número de personas que pueden reunirse en la provincia de Ituri, epicentro del brote.

“Las reuniones públicas, manifestaciones y fiestas se limitan a un máximo de 50 personas”, indicó el gobernador de Ituri, Luboya N'Kashama Johnny, en un comunicado.

También se suspendieron los velatorios y se ordenó que los entierros se lleven a cabo “bajo estricto respeto” de los protocolos sanitarios.

Johnny también anunció medidas de prevención e higiene “obligatorias”, como lavarse las manos regularmente con agua limpia y jabón o utilizar gel hidroalcohólico en lugares públicos.

Lea también: ¿Qué es el Ébola y cómo se transmite?

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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