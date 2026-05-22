OMS eleva a 177 las muertes sospechosas por ébola en la RD del Congo y explica el riesgo a nivel global

Este 22 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó de “alto” a “muy alto” el riesgo por el reciente brote de ébola en la República Democrática del Congo, luego de que se registraran 750 casos sospechosos y 177 muertes.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que, aunque el riesgo se mantiene “alto” en la región del África subsahariana, a escala global permanece en “niveles bajos”.

También indicó que 82 casos y siete fallecimientos han sido confirmados en laboratorio como provocados por el virus del Ébola.

El director general agregó que un segundo ciudadano estadounidense que se encontraba en la República Democrática del Congo fue evacuado del país, en este caso hacia la República Checa, al constituir un “contacto de alto riesgo”, después de que otro, positivo por el virus, fue trasladado a Alemania.

Tedros aclaró que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU asignó US$60 millones para responder a la crisis sanitaria.

El director general subrayó el peligro de una epidemia causada por una variante relativamente desconocida del virus, denominada Bundibugyo, para la que no existen tratamientos ni vacunas.

The #Ebola situation in the #DRC is deeply worrisome. So far, 82 cases have been confirmed, with seven confirmed deaths. But we know the epidemic in the DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.



The situation in #Uganda is currently… pic.twitter.com/qCPfOzftgq — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 22, 2026

Hasta ahora, la variante solo ha provocado dos brotes: uno en Uganda, en el 2000, y otro en la República Democrática del Congo, en el 2012, este último con apenas una docena de casos mortales.

Además del informe de la OMS, las autoridades de la República Democrática del Congo restringieron el número de personas que pueden reunirse en la provincia de Ituri, epicentro del brote.

“Las reuniones públicas, manifestaciones y fiestas se limitan a un máximo de 50 personas”, indicó el gobernador de Ituri, Luboya N'Kashama Johnny, en un comunicado.

También se suspendieron los velatorios y se ordenó que los entierros se lleven a cabo “bajo estricto respeto” de los protocolos sanitarios.

Johnny también anunció medidas de prevención e higiene “obligatorias”, como lavarse las manos regularmente con agua limpia y jabón o utilizar gel hidroalcohólico en lugares públicos.

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