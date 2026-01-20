Fuertes nevadas azotarán EE. UU. por un aire gélido y el “efecto Lago”; estas serán las zonas más afectadas

Fuertes nevadas azotarán EE. UU. por un aire gélido y el “efecto Lago”; estas serán las zonas más afectadas

El Servicio Nacional de Meteorología de EE. UU. informó que las bajas temperaturas y las nevadas podrían ocurrir este mismo 20 de enero en algunas zonas.

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS, en inglés) informó este 20 de enero sobre nevadas en varias zonas del país debido a fenómenos como una masa de aire gélido proveniente del Ártico y el conocido “efecto lago”.

Según su página oficial, el NWS indicó que la masa de aire gélido permanecerá este 20 de enero en el noreste de EE. UU., hasta que el próximo miércoles las temperaturas empiecen a normalizarse.

“El aire gélido del Ártico permanecerá este miércoles desde el Medio Oeste hasta el Noreste/Atlántico Medio. Las temperaturas máximas, entre -10 y -20 °C, representarán temperaturas entre 15 y 25 °C por debajo del promedio”, señaló el NWS.

La entidad advirtió sobre heladas desde el sur de Georgia hasta el centro de Florida.

Además, un flujo frío forzado desde el oeste/noreste, sobre los Grandes Lagos, provocará chubascos de nieve en esa región en los próximos días. Se prevé la acumulación de entre 15 y 30 centímetros de nieve en la mayoría de zonas alrededor de los Grandes Lagos.

Temperaturas bajo cero

El NWS advirtió sobre temperaturas bajo cero, incluso cercanas al punto de congelación, lo que provocará alertas de nevada en diferentes regiones.

Tales áreas, según el NWS, comprenden desde el sur de Georgia hasta el centro de Florida, donde se espera que las temperaturas comiencen a descender este mismo martes.

“Las temperaturas comienzan a repuntar el miércoles a medida que un renovado flujo del sur proporciona temperaturas más cálidas antes de la llegada de un sistema de baja presión”, apuntó el NWS.

Mientras tanto, la mayor parte del oeste de EE. UU. se mantendrá con temperaturas superiores al promedio, debido a la presencia de una dorsal en altura.

Este fenómeno consiste en una prolongación de aire cálido, que puede generar cielos despejados y un clima estable.

Lea también: Qué es el “efecto lago” y por qué causa nevadas en EE. UU. en el Día de Acción de Gracias

