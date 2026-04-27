Fuertes tormentas y riesgo de incendios: cómo estará el clima en EE. UU. los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, en inglés) emitió un informe sobre las condiciones climáticas previstas para los próximos días, en el que predominarán fuertes lluvias en el centro-sur del país, así como riesgo de incendios en las Grandes Llanuras del sur.

De acuerdo con el boletín informativo publicado por el NWS este 27 de abril, también se prevén temperaturas por debajo del promedio en el norte de EE. UU. para el próximo martes.

Las autoridades informaron sobre el paso de una vaguada que se trasladará desde las llanuras centrales hacia los Grandes Lagos a primera hora del martes.

Este sistema empujará una baja presión hacia el noroeste, lo que provocará un frente frío que se extenderá desde la parte alta de los Grandes Lagos hacia las Llanuras del sur y el valle inferior del Misisipi.

"Al interactuar con la humedad inestable del Golfo, podrían provocarse chubascos y tormentas eléctricas en los Grandes Lagos y el valle inferior del Misisipi", afirmó el NWS.

1150 AM CDT update from @NWSSPC : Numerous severe thunderstorms are expected from the mid Mississippi/lower Ohio Valleys into the Mid-South through this evening, with a threat for multiple strong to intense tornadoes (EF3+), widespread severe/damaging wind gusts, and scattered… https://t.co/WXN0zxkG43 pic.twitter.com/UESjZaAATR — National Weather Service (@NWS) April 27, 2026

La entidad agregó que hasta el miércoles 29 de abril habrá altas probabilidades de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en diferentes áreas de la parte media e inferior del valle del Misisipi, así como en la zona alta de los Grandes Lagos y el valle de Ohio.

"El riesgo adicional asociado a la tormenta incluye granizo grande disperso, inundaciones, vientos fuertes y dañinos y tornados de fuertes a intensos", afirma el Servicio.

Incendios forestales

Por otro lado, el NWS señaló que en las Grandes Llanuras del sur persistirán las condiciones propicias para incendios forestales en la zona.

"Esto se debe a que la masa de aire seco continúa sobre el suroeste y el sur de las Grandes Llanuras", afirma el NWS.

Las principales zonas con riesgo de incendios forestales serán algunas áreas de Nuevo México y Texas.

Here are our Key Messages for Monday (4/27). pic.twitter.com/AEdiCT9R9v — NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) April 26, 2026

"Gran parte del norte de Texas y el noreste de Nuevo México han emitido alertas por riesgo de incendios forestales para el resto del lunes, y se mantiene una vigilancia hasta el martes", indicó la entidad.

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