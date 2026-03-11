Gas pimienta y lanzadores: Videos muestra cómo el ICE utiliza armamento menos letal en EE. UU.

Los operativos migratorios por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) han sido un foco de controversia en el segundo mandato de Donald Trump.

Desde que asumió la presidencia por segunda vez, las políticas migratorias de Trump han sido cuestionadas por varios sectores sociales y por legisladores de la Cámara de Representantes.

Medios estadounidenses han registrado, por medio de videos, la actuación de los agentes del ICE durante redadas en diferentes áreas de EE. UU.

Ahora, CNN ha publicado recientemente un video en el que se muestra cómo los agentes migratorios habrían hecho un uso inadecuado de armas menos letales contra civiles o manifestantes.

El video es un recopilatorio de imágenes en el que se observa a varios agentes del ICE en diferentes situaciones en las que utilizan armas menos letales, como pistolas que lanzan químicos y gases lacrimógenos.

CNN detalla en su video que estas acciones de los agentes del ICE representan una violación del uso correcto de este armamento, ya que debe utilizarse en casos específicos.

El medio citó el reglamento del Departamento de Seguridad Nacional, de Aduanas y Protección Fronteriza, así como del Departamento de Justicia, en el que se explica que, en el caso del gas pimienta, los agentes deben usarlo contra personas que "muestren una resistencia activa mínima".

Esto contrasta con algunos reglamentos de la policía en los que se señala que el uso del gas pimienta debe efectuarse al menos con un metro de distancia.

Otros videos muestran cómo agentes del ICE, mientras tratan de inmovilizar a una persona, lanzan granadas aturdidoras a varias personas que están alrededor de la escena.

CNN afirma que, al igual que el gas pimienta, no existen tantas directrices para su uso, solo el hecho de que puede emplearse contra personas que muestran "una resistencia activa mínima".

