Gobernadora de Nueva York califica de “cruel” la detención de una madre migrante y sus tres hijos

El jueves 27 de marzo, una madre y sus tres hijos fueron detenidos por el ICE en Sackets Harbor, en el estado de Nueva York, según la oenegé New York Immigration Coalition (NYIC), que lucha por los derechos de los inmigrantes.

Cuando las autoridades de inmigración ejecutaban una detención en una granja, también entró en otra vivienda de la propiedad, sin orden judicial, y los detuvo. Desde entonces, la madre y los niños han sido trasladados al centro de detención del ICE en el condado de Karnes, en Texas.

Los agentes del ICE habían acudido a la granja para buscar a un hombre acusado de poseer imágenes de abusos sexuales a menores, y no está claro cómo se relaciona esta detención con la de la familia, según indica la cadena WPTZ, afiliada a NBC News.

En este proceso, siete personas, entre las que se encuentra la familia, fueron encontradas en el momento de la detención y trasladadas a una estación cercana de la patrulla fronteriza, donde fueron tratadas como “inmigrantes ilegales”.

La gobernadora de Nueva York calificó esta detención como “sencillamente cruel” y señaló que “no es la aplicación de la ley de inmigración prometida al pueblo estadounidense“.

“No se me ocurre ninguna justificación de seguridad pública para que los agentes del ICE arranquen a una familia inocente, incluido un niño en el tercer año (de educación primaria, es decir, de 8-9 años), de su hogar en Sackets Harbor”, aseguró en un comunicado.

Hochul indicó que quiere que esta familia regrese al estado de Nueva York y cree que las autoridades de inmigración deben responder inmediatamente por estas acciones.

Governor Kathy Hochul is weighing in on last Thursday’s ICE arrests on a Sackets Harbor-area farm. She says the removal of a mother and 3 children is "cruel." https://t.co/Qbec1GRt3T