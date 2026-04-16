Granizo y tornados: Videos muestran las tormentas que han azotado EE. UU. y qué se prevé para la semana

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Granizo y tornados: Videos muestran las tormentas que han azotado EE. UU. y qué se prevé para la semana

Videos en redes sociales muestran cómo diferentes estados de EE. UU. se vieron afectados por fuertes tormentas debido a la caída de granizo.

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Tormentas, granizo y alertas de tornados en Estados Unidos

FOTO ILUSTRATIVA. Los peatones se abren paso por las calles mojadas durante las fuertes lluvias que provocaron inundaciones generalizadas en el distrito de Queens, en Nueva York, EE. UU., el 29 de septiembre de 2023. (Foto Prensa Libre: EFE)

Desde el pasado 13 de abril, Estados Unidos se ha visto azotado por múltiples tormentas que han generado granizo y tornados en diferentes estados, lo que ha provocado daños en infraestructuras.

Según CNN, el miércoles 15 de abril se registraron numerosas tormentas que dejaron granizo en áreas de Kansas City y Ohio.

Con respecto a las alertas de tornados, uno de los lugares afectados fue Clinton, Missouri, donde el sheriff del condado de Henry, Aaron Brown, informó sobre daños en la ciudad y más de 2 mil personas sin energía eléctrica.

Otros lugares donde se reportaron decenas de tornados fueron Oklahoma y Kansas, así como el sur de Minnesota, Wisconsin y Michigan.

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El medio señala que persisten las alertas de tornados para las personas que viven en Milwaukee y Madison, Wisconsin; Detroit y Ann Arbor, Michigan; y Fayetteville, Arkansas.

El temporal, de acuerdo con CNN, comenzó el pasado lunes y se prevé que continúe hasta el fin de semana. Dicho fenómeno abarca desde las Grandes Llanuras del sur hasta el Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas continuarán este jueves, en especial en la franja entre Texas y Oklahoma hasta Iowa, así como el noroeste de Illinois.

También hay alerta, aunque en menor medida, en áreas que se extienden desde el valle del río Ohio hasta Nueva York.

CNN señala que el próximo viernes será "el día más peligroso", sobre todo entre Oklahoma e Iowa, ya que existen riesgos de tormentas severas.

El sistema de tormentas también puede generar repercusiones en la región sur de los Grandes Lagos y el valle de Ohio.

Finalmente, en redes sociales se han publicado numerosos videos que muestran el impacto de las tormentas en diferentes estados, con fuertes lluvias y granizo.

Muchos de los videos se grabaron en lugares como Oklahoma, Indiana, Arkansas y Carolina del Norte.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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