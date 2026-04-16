Granizo y tornados: Videos muestran las tormentas que han azotado EE. UU. y qué se prevé para la semana

Desde el pasado 13 de abril, Estados Unidos se ha visto azotado por múltiples tormentas que han generado granizo y tornados en diferentes estados, lo que ha provocado daños en infraestructuras.

Según CNN, el miércoles 15 de abril se registraron numerosas tormentas que dejaron granizo en áreas de Kansas City y Ohio.

Con respecto a las alertas de tornados, uno de los lugares afectados fue Clinton, Missouri, donde el sheriff del condado de Henry, Aaron Brown, informó sobre daños en la ciudad y más de 2 mil personas sin energía eléctrica.

Otros lugares donde se reportaron decenas de tornados fueron Oklahoma y Kansas, así como el sur de Minnesota, Wisconsin y Michigan.

El medio señala que persisten las alertas de tornados para las personas que viven en Milwaukee y Madison, Wisconsin; Detroit y Ann Arbor, Michigan; y Fayetteville, Arkansas.

El temporal, de acuerdo con CNN, comenzó el pasado lunes y se prevé que continúe hasta el fin de semana. Dicho fenómeno abarca desde las Grandes Llanuras del sur hasta el Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Scattered severe thunderstorms are possible this afternoon over New York into southern Vermont with damaging gusts and perhaps a tornado or two the primary threats. Large to very large hail is possible with stronger storms over the northern half of Arkansas. Visit… pic.twitter.com/HI6vRG0qOP — National Weather Service (@NWS) April 16, 2026

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas continuarán este jueves, en especial en la franja entre Texas y Oklahoma hasta Iowa, así como el noroeste de Illinois.

También hay alerta, aunque en menor medida, en áreas que se extienden desde el valle del río Ohio hasta Nueva York.

CNN señala que el próximo viernes será "el día más peligroso", sobre todo entre Oklahoma e Iowa, ya que existen riesgos de tormentas severas.

El sistema de tormentas también puede generar repercusiones en la región sur de los Grandes Lagos y el valle de Ohio.

En Minnesota, imágenes capturaron una intensa granizada, mientras se registraba un clima severo en la región. La mujer que grabó el video expresó que el tamaño del granizo era casi del tamaño de una pelota de béisbolpic.twitter.com/v26i4nUGgA — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) April 15, 2026

Finalmente, en redes sociales se han publicado numerosos videos que muestran el impacto de las tormentas en diferentes estados, con fuertes lluvias y granizo.

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GRANIZO GIGANTE CAE EN BEDFORD OHIO



¡PELOTAS DE HIELO DESTRUYEN AUTOS Y VENTANAS EN PLENA TORMENTA!



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Una tormenta severa azotó ayer 15 de abril el noreste de… pic.twitter.com/iVFluMvJ0m — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 16, 2026

🇺🇸 Gran tormenta de granizo en Solon, Ohio, Estados Unidos, en el día de ayer. pic.twitter.com/D2OjD1HvPT — Global News ESP (@GlobalNewsESP) April 16, 2026

Muchos de los videos se grabaron en lugares como Oklahoma, Indiana, Arkansas y Carolina del Norte.

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GRANIZO GIGANTE AZOTA SWEETSER EN INDIANA



VIDEO VIRAL MUESTRA DESTRUCCIÓN TOTAL POR HIELO



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Una tormenta severa el martes 14 de abril de 2026 descargó granizo… pic.twitter.com/wEbQHx2SZ3 — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 16, 2026

El estado de Arkansas, EE.UU, ha sido azotado por un intenso granizo del tamaño de pelotas de tenis, dañando propiedades y vehículos durante su paso.



Las fuertes tormentas que atraviesan la región han causado preocupación entre los habitantes y autoridades, llevando a tomar… pic.twitter.com/VLPig4bixE — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) June 15, 2023

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