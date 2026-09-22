“Hágannoslo saber y los eliminamos”: Qué dijo Trump sobre usar fuerza militar en Latinoamérica contra organizaciones criminales

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“Hágannoslo saber y los eliminamos”: Qué dijo Trump sobre usar fuerza militar en Latinoamérica contra organizaciones criminales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, ofreció usar la fuerza militar en Latinoamérica contra organizaciones criminales que amenazan los intereses de su país.

Cecilia Donis

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Donald Trump habló ante los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y abordó temas de seguridad y fuerza militar con Latinoamérica.

Donald Trump habló ante los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y abordó temas de seguridad y fuerza militar con Latinoamérica (Foto Prensa Libre: EFE).

Este martes 22 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y dio una serie de declaraciones relacionadas con países de Latinoamérica.

De acuerdo con EFE, Trump aseguró que está actuando para proteger los intereses de su país. “Nuestras acciones en Venezuela son la prueba de que EE. UU. no permitirá más amenazas contra el país, se establezcan en cualquier lugar del hemisferio occidental”, mencionó el mandatario en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Además, mencionó que, de ser necesario, utilizarán su “inigualable” fuerza militar para proteger los intereses vitales y nacionales de Estados Unidos.

El presidente Trump hizo referencia a las acciones de Estados Unidos y Venezuela para respaldar su discurso. “Como saben Venezuela contaba con el mejor equipamiento del mundo de otros países y no funcionó”, agregó. Además, reafirmó que, de ser necesario, utilizarán el poder militar estadounidense en la región y todo el mundo para “construir un futuro mejor para todos”.

Aunque dijo tener una buena relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, apuntó que México es el “epicentro” del narcotráfico e instó a su Gobierno a “recuperar” el control de su territorio.

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Por otro lado, pese a las declaraciones, Donald Trump ofreció apoyo en el combate contra el crimen dentro del territorio de sus aliados latinoamericanos, miembros del Escudo de las Américas, si estos no pueden combatirlo por sí mismos. Esta alianza está conformada por líderes conservadores de la región para combatir el narcotráfico.

En el encuentro estuvieron los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Perú, Keiko Fujimori; y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

Trump se refirió a los carteles latinoamericanos como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas.

“Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, dijo Trump, quien además presumió de haber influido en las victorias electorales de algunos de sus socios.

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Listado de organizaciones criminales señaladas por EE. UU. en Latinoamérica

De acuerdo con Infobae, hasta el 11 de septiembre, la administración de Donald Trump habría designado a 21 organizaciones terroristas extranjeras latinoamericanas.

  1. México – Cártel de Sinaloa
  2. México – Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
  3. México – Cártel del Golfo
  4. México – Cártel del Noreste
  5. México – Cártel de Juárez
  6. México – La Nueva Familia Michoacana
  7. México – Cárteles Unidos
  8. México – Los Viagras
  9. Guatemala, El Salvador y Honduras – Mara Salvatrucha (MS-3)
  10. Guatemala, El Salvador y Honduras – Barrio 18
  11. Colombia – Clan del Golfo
  12. Venezuela – Tren de Aragua
  13. Venezuela – Cártel de los Soles
  14. Ecuador – Los Lobos
  15. Ecuador – Los Choneros
  16. Ecuador – The Chone Killers
  17. Ecuador – Los Tiguerones
  18. Brasil – Comando Vermelho
  19. Brasil – Primeiro Comando da Capital
  20. Haití – Viv Ansanm
  21. Haití – Gran Grif

*Con informaicón de EFE

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Cecilia Donis

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