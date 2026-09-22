“Hágannoslo saber y los eliminamos”: Qué dijo Trump sobre usar fuerza militar en Latinoamérica contra organizaciones criminales

Este martes 22 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y dio una serie de declaraciones relacionadas con países de Latinoamérica.

De acuerdo con EFE, Trump aseguró que está actuando para proteger los intereses de su país. “Nuestras acciones en Venezuela son la prueba de que EE. UU. no permitirá más amenazas contra el país, se establezcan en cualquier lugar del hemisferio occidental”, mencionó el mandatario en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Además, mencionó que, de ser necesario, utilizarán su “inigualable” fuerza militar para proteger los intereses vitales y nacionales de Estados Unidos.

El presidente Trump hizo referencia a las acciones de Estados Unidos y Venezuela para respaldar su discurso. “Como saben Venezuela contaba con el mejor equipamiento del mundo de otros países y no funcionó”, agregó. Además, reafirmó que, de ser necesario, utilizarán el poder militar estadounidense en la región y todo el mundo para “construir un futuro mejor para todos”.

Aunque dijo tener una buena relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, apuntó que México es el “epicentro” del narcotráfico e instó a su Gobierno a “recuperar” el control de su territorio.

Por otro lado, pese a las declaraciones, Donald Trump ofreció apoyo en el combate contra el crimen dentro del territorio de sus aliados latinoamericanos, miembros del Escudo de las Américas, si estos no pueden combatirlo por sí mismos. Esta alianza está conformada por líderes conservadores de la región para combatir el narcotráfico.

En el encuentro estuvieron los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Perú, Keiko Fujimori; y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

Trump se refirió a los carteles latinoamericanos como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas.

“Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, dijo Trump, quien además presumió de haber influido en las victorias electorales de algunos de sus socios.

Listado de organizaciones criminales señaladas por EE. UU. en Latinoamérica

De acuerdo con Infobae, hasta el 11 de septiembre, la administración de Donald Trump habría designado a 21 organizaciones terroristas extranjeras latinoamericanas.

México – Cártel de Sinaloa México – Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) México – Cártel del Golfo México – Cártel del Noreste México – Cártel de Juárez México – La Nueva Familia Michoacana México – Cárteles Unidos México – Los Viagras Guatemala, El Salvador y Honduras – Mara Salvatrucha (MS-3) Guatemala, El Salvador y Honduras – Barrio 18 Colombia – Clan del Golfo Venezuela – Tren de Aragua Venezuela – Cártel de los Soles Ecuador – Los Lobos Ecuador – Los Choneros Ecuador – The Chone Killers Ecuador – Los Tiguerones Brasil – Comando Vermelho Brasil – Primeiro Comando da Capital Haití – Viv Ansanm Haití – Gran Grif

*Con informaicón de EFE

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