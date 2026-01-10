“Hay grupos de milicias armadas”: la advertencia de EE. UU. a sus ciudadanos en Venezuela

“Hay grupos de milicias armadas”: la advertencia de EE. UU. a sus ciudadanos en Venezuela

EE. UU. reiteró a sus ciudadanos a que no deben viajar o salir "inmediatamente" de Venezuela antes la supuesta presencia de milicia armada.

EFE

Título US President Trump speaks to press before departing White House for Mar-a-Lago weekend

El presidente estadounidense, Donald Trump, habla con la prensa antes de salir de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 9 de enero de 2026. Trump viaja a Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, para pasar el fin de semana. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Gobierno de Estados Unidos alertó este sábado que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de “apoyo a EE.UU.” y reiteró el llamado a sus ciudadanos para que no viajen o salgan “inmediatamente” del país caribeño al reanudarse los vuelos internacionales.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para dar a conocer los reportes sobre las milicias y pedir “precaución” a los ciudadanos que están en el país suramericano.

“Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno. Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos”, indica el aviso.

La “situación de seguridad en Venezuela sigue siendo fluida“, señala el texto publicado en la web de la Embajada de EE.UU. en ese país, una semana después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del establecimiento de un Ejecutivo encargado liderado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Las autoridades estadounidenses instan a los estadounidenses que sigan en Venezuela a tomar medidas de precaución “en los viajes por carretera” y a revisar la información actualizada de las aerolíneas que vuelven a operar en el país, y recuerda que sigue habiendo cortes de electricidad y servicio intermitente.

El Gobierno de EE.UU. mantiene la recomendación de no viajar a Venezuela para sus ciudadanos y les advierte de que afrontan “riesgos graves” como detención ilegal, tortura en custodia, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, crimen, disturbios civiles y malas infraestructuras sanitarias.

El Departamento de Estado de EE.UU. retiró en marzo de 2019 a todo su personal diplomático de la embajada estadounidense en Caracas y tanto sus operaciones como sus servicios consulares, incluidos de emergencia, siguen suspendidos, recuerda el texto, aunque su sitio web permanece activo. EFE

