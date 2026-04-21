Iba a un entrevista de trabajo: El caso de la joven asesinada por un supuesto guardia de seguridad en México

En México ha causado consternación e indignación el caso de Edith Guadalupe Valdés, una joven de 21 años que desapareció cuando se dirigía a un inmueble por una oferta de trabajo y posteriormente fue hallada sin vida.

El caso ha generado críticas al sistema de justicia de México, ya que los familiares de Guadalupe lo acusan de "fabricar culpables" y de una respuesta tardía de las autoridades.

La desaparición se remonta al 15 de marzo, cuando Edith Guadalupe acudió a un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez por una oferta de trabajo, pero ese mismo día desapareció.

No fue sino hasta el 17 de abril cuando el cuerpo sin vida de Guadalupe fue hallado.

La familia denunció que las autoridades no se hicieron presentes en el inmueble sino hasta el día siguiente, a pesar de que ya se tenía la ubicación.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México reconoció que hubo dilación de 15 horas en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, pero insistió en que la imputación en contra de Juan Jesús N, quien se desempeñaba de vigilante, está debidamente… pic.twitter.com/BwjlWFNqnV — La Jornada (@lajornadaonline) April 21, 2026

A raíz de la desaparición, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo el 17 de abril al presunto responsable del femicidio, un hombre que era vigilante del edificio al que llegó la joven.

Las autoridades indicaron que el detenido también tenía control del acceso al edificio, así como del sistema de videovigilancia.

Revelan imágenes de cómo llegó Edith Guadalupe al edificio de Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez, donde habría asistido para una entrevista de trabajo y posteriormente fuera hallada sin vida pic.twitter.com/BZ0VW3FvH1 https://t.co/2UeDdwbcYr — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 17, 2026

La Fiscalía indicó en un comunicado que el detenido "habría tenido un altercado con Edith y posteriormente la habría agredido".

Las autoridades indicaron que el detenido, identificado como Juan Jesús "N", habría atacado en múltiples ocasiones a Edith con un desarmador.

"Posteriormente, ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena", dijo la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

Irregularidades

El 20 de abril, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que separó del caso a tres funcionarios por supuestas irregularidades y defendió la solidez de la investigación.

La fiscal reconoció también que existió un retraso de casi 15 horas en la respuesta de las autoridades.

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