Indiana, Texas y Kansas: Qué otras áreas de EE. UU. están en alerta por tormentas e inundaciones

Este 5 de marzo, las autoridades meteorológicas de Estados Unidos informaron sobre las condiciones climáticas de los próximos días, en las que en varias zonas habrá registros de tormentas eléctricas e inundaciones.

De acuerdo con el más reciente boletín informativo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, este 5 de marzo se prevén fuertes tormentas en zonas del oeste, como Texas y Kansas.

Además, durante la noche se formarán tormentas en el estado de Oklahoma. Según el NWS, estas tormentas provocarán no solo vientos fuertes, sino también granizo y lluvias intensas.

En algunas zonas del Medio Oeste, el NWS prevé la aparición de inundaciones repentinas.

Alertas de inundaciones

El NWS afirmó que en diferentes zonas de Estados Unidos podrían presentarse inundaciones repentinas debido a las precipitaciones.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, uno de los puntos de mayor preocupación es el río Big Blue, cuyo nivel del agua alcanzó los 15 pies durante la mañana de este jueves, según medios como Univisión.

A flood watch continues for southern Indiana and parts of north central Kentucky. #lmkwx #inwx #kywx pic.twitter.com/drTDLvb2D0 — NWS Louisville (@NWSLouisville) March 5, 2026

Otro punto que podría causar inundaciones es el río Flatrock, cerca de Columbus, en el centro de Indiana, donde el NWS prevé la aparición de precipitaciones moderadas.

También en Indiana, pero al sur, las crecidas de ríos podrían afectar los sectores agrícolas y algunas carreteras rurales.

En Illinois, el NWS advirtió sobre posibles inundaciones derivadas del río Little Wabash, debajo de Clay City, mientras que en Ohio las autoridades vigilan el movimiento del río Great Miami, en Miamitown.

