Indiana, Texas y Kansas: Qué otras áreas de EE. UU. están en alerta por tormentas e inundaciones

Internacional

Indiana, Texas y Kansas: Qué otras áreas de EE. UU. están en alerta por tormentas e inundaciones

Las autoridades meteorológicas informaron sobre la presencia de fuertes lluvias e inundaciones en diferentes zonas de EE. UU.

|

time-clock

FOTO ILUSTRATIVA. Vehículos varados tras las inundaciones que han arrasado East Palmdale Boulevard en Sun Village, California, EE. UU., el 26 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

FOTO ILUSTRATIVA. Vehículos varados tras las inundaciones que han arrasado East Palmdale Boulevard en Sun Village, California, EE. UU., el 26 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 5 de marzo, las autoridades meteorológicas de Estados Unidos informaron sobre las condiciones climáticas de los próximos días, en las que en varias zonas habrá registros de tormentas eléctricas e inundaciones.

De acuerdo con el más reciente boletín informativo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, este 5 de marzo se prevén fuertes tormentas en zonas del oeste, como Texas y Kansas.

Además, durante la noche se formarán tormentas en el estado de Oklahoma. Según el NWS, estas tormentas provocarán no solo vientos fuertes, sino también granizo y lluvias intensas.

En algunas zonas del Medio Oeste, el NWS prevé la aparición de inundaciones repentinas.

LECTURAS RELACIONADAS

La gente camina por Times Square mientras se espera que comience una tormenta de nieve en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 22 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Lluvias y tormentas eléctricas: cómo estará el clima en algunas zonas de EE. UU. durante los próximos cinco días

chevron-right
La presentación de argumentos técnicos para abrir el acceso a productos agrícolas no tradicionales, así como la expectativa de recibir una respuesta en el corto plazo, son los pilares de la misión público-privada que viajará a Washington D. C. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Tres argumentos técnicos presentará la delegación agrícola en Washington para la eliminación del 10% de arancel

chevron-right

Alertas de inundaciones

El NWS afirmó que en diferentes zonas de Estados Unidos podrían presentarse inundaciones repentinas debido a las precipitaciones.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, uno de los puntos de mayor preocupación es el río Big Blue, cuyo nivel del agua alcanzó los 15 pies durante la mañana de este jueves, según medios como Univisión.

Otro punto que podría causar inundaciones es el río Flatrock, cerca de Columbus, en el centro de Indiana, donde el NWS prevé la aparición de precipitaciones moderadas.

También en Indiana, pero al sur, las crecidas de ríos podrían afectar los sectores agrícolas y algunas carreteras rurales.

En Illinois, el NWS advirtió sobre posibles inundaciones derivadas del río Little Wabash, debajo de Clay City, mientras que en Ohio las autoridades vigilan el movimiento del río Great Miami, en Miamitown.

Lea también: Por qué algunas zonas de EE. UU. presentan frío extremo y otras altas temperaturas

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Clima en Estados Unidos Clima y fenómenos naturales  Inundaciones Lluvias 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS