Invierte 20 dólares en una criptomoneda desconocida y al día siguiente despierta siendo multimillonario

La inversión en criptomonedas es una tendencia que va en aumento en los últimos años. (Foto Prensa Libre: EFE)

La historia de Christopher Williamson, residente de Georgia, Estados Unidos, se ha vuelto viral debido al inesperado giro que dio su vida en tan solo un par de días.

La noche del 15 de junio, Williamson invirtió 20 dólares en la criptomoneda Rocket Bunny sin sospechar lo que el destino le deparaba. Al despertar a la mañana siguiente, se dio cuenta que su inversión inicial se había multiplicado exponencialmente hasta llegar a valer más de 1.4 billones de dólares.

Anonadado tras este cambio repentino, Williams intentó vender su activo por medio de Coinbase, página web donde realizó su desembolso inicial. Sin embargo, al tratar de realizar dicha transacción el balance positivo de dólares no era el mismo.

Por medio de la red social Twitter, el hombre de Georgia se puso en contacto con la plataforma de compraventa de criptomonedas para aclarar su situación y reclamar el la suma reflejada en la pantalla de su teléfono.

“Voy a necesitar que alguien me explique qué diablos está pasando y me envíe un cheque. Tengo un megayate con forma de pingüino esperándome”, escribió Williamson en un tuit dirigido a la cuenta de Coinbase y Rocket Bunny.

I’m gonna need someone to explain what the heck is going on and then write me a check. I got a mega yacht shaped like a penguin on standby. #cryptotrillionaire @RocketBunny2021 @coinbase @CoinbaseSupport @CoinbasePro pic.twitter.com/dyxKvx11WS — Christopher Williamson (@Christo44044658) June 16, 2021

Sin embargo, dos días después de la publicación del “nuevo multimillonario”, Coinbase acabó con sus ilusiones de reclamar los más de 1.4 billones de dólares que su cuenta reflejaba.

“Lo sentimos, el pingüinoyate tendrá que esperar”, fue la respuesta de la plataforma de criptomonedas ante el deseo de Williams de canjear la cantidad mostrada en su aplicación móvil. Según Coinbase, esta confusa situación se dio debido a un “error de visualización” y en ningún momento reflejaba el verdadero balance de criptomomendas dentro de su cuenta.

Sorry @Christo44044658 – the penguin yacht may have to wait – our team is aware of the display error causing this wishful thinking for some ERC20s. They're working to fix – in the meantime, trading the asset will reflect its current market value. — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) June 18, 2021

Este lunes, el saldo en la cuenta de Williamson mostró que su balance a favor de Rocket Bunny se había multiplicado hasta llegar a los 173 billones de dólares. A pesar de esto, su cuenta quedó momentáneamente congelada mientras el equipo de soporte técnico trabaja en este error y regresa las cosas a la normalidad.

Williamson le dijo a Newsweek que había podido mover sus Ethereum sin problema a otras carteras, pero que el problema solo surgía cuando trataba con Rocket Bunny. También dijo que Coinbase solo le respondió cuando su historia se hizo medianamente viral.

Williams confesó que no pudo mover sus Rocket Bunny para convertirlos en Ethereum. De igual manera, criticó a Coinbase ya que solamente recibió ayuda cuando su historia se hizo viral.

“Pude mover Ethereum, pero cada vez que intento mover la criptomoneda Rocket Bunny funciona mal y no me deja hacerlo. Otra vez ninguna ayuda de Coinbase. Es como si me hubieran puesto en la lista negra”, comentó Williamson a Newsweek.

Independientemente del error por parte de Coinbase, la ilusión de Williamson de comprar un yate gigante y celebrar con sus amigos quedó reducido a solamente un sueño.