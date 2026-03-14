Irán lanza drones contra bancos de EE. UU. en Dubái y Baréin y amenaza con ampliar ataques

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó ataques con drones contra sucursales bancarias de EE. UU. en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Manama, Baréin, en respuesta a lo que calificó como una “agresión enemiga” contra dos bancos iraníes, informó la agencia Tasnim.

El portavoz de ese cuerpo militar, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, advirtió que, si el “enemigo” repite la acción, todas las sucursales de bancos de EE. UU. en la región serán consideradas “objetivos legítimos”.

El 11 de marzo, las Fuerzas Armadas iraníes acusaron a EE. UU. e Israel de atacar un banco del país “tras fracasar en sus objetivos militares”, lo que —según Teherán— le otorga “carta blanca” para responder contra centros económicos vinculados a esos países en todo Oriente Medio.

Además, instaron a la población de la región a no acercarse a menos de un kilómetro de bancos estadounidenses o israelíes.

Lea más: ¿Quiénes pagarán el precio? Los efectos económicos de la guerra en el Medio Oriente

El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria, el general Alireza Tangsiri, afirmó que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas “objetivos clave” en tres bases aéreas de EE. UU. ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

En Washington, el presidente Donald Trump aseguró que Irán está “totalmente derrotado” y que “quiere un acuerdo”, cuando este 14 de marzo se cumplen dos semanas del inicio de la operación “Furia Épica” en Oriente Medio. Según reportes, la ofensiva ha dejado cientos de civiles muertos y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Large plumes of smoke are seen coming from a major oil facility in Fujairah, UAE, after debris fell from an intercepted Iranian missile, according to the Fujairah media office. pic.twitter.com/1UxexB3W6t — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 14, 2026

Le podría interesar: “Vengaremos toda la sangre”: ¿Qué dijo Mojtabá Jameneí en su primer mensaje como líder de Irán?

La cadena Al Jazeera reportó columnas de humo procedentes de una instalación petrolera en Emiratos Árabes Unidos, tras la caída de restos de un misil iraní interceptado.

Las fuerzas iraníes también atacaron por segunda vez el complejo fortificado de la Embajada de EE. UU. en Bagdad, Irak, lo que provocó un incendio y daños en las instalaciones.

También lea: ¿Herido y desfigurado? La razón por la que Israel sugiere que Jameneí no puede mostrarse en Irán

La sede diplomática alertó a los ciudadanos estadounidenses en Irán para que abandonen de inmediato ese país ante la amenaza de bombardeos.

Por su parte, Israel aseguró que varios altos funcionarios de inteligencia militar iraní murieron en un ataque en Teherán.

تنبيه أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 14 آذار\مارس 2026



الموقع: العراق



الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران شجّعت ونفّذت هجمات عشوائية ضد المواطنين الأميركيين والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق. على… pic.twitter.com/MIbYzqCejY — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 14, 2026

Siga leyendo: “Trump podría ser eliminado”: La amenaza del jefe de seguridad de Irán al presidente de EE. UU.

Irán también cuestionó el “paraguas de seguridad” de EE. UU. en Oriente Medio y afirmó que ha demostrado estar “lleno de agujeros”, por lo que instó a los países vecinos a expulsar a las tropas estadounidenses.

“El tan publicitado paraguas de seguridad estadounidense ha demostrado estar lleno de agujeros y, en lugar de disuadir problemas, parece invitarlos”, afirmó en X el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

Touted US security umbrella has proven to be full of holes and inviting rather than deterring trouble. US is now begging others, even China, to help it make Hormuz safe.



Iran calls on brotherly neighbors to expel foreign aggressors, especially as their only concern is Israel. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 14, 2026

El régimen iraní aseguró que el estrecho de Ormuz continúa abierto, aunque bajo su control. También cuestionó que Trump busque apoyo internacional de China.

Catar informó que interceptó cuatro misiles balísticos y varios drones lanzados por Irán.

A strike on the heavily fortified US embassy compound in Baghdad caused a fire and damage to the complex.



It is the second attack on the embassy since the US and Israel launched strikes on Iran on February 28. pic.twitter.com/Gyz16VyATv — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 14, 2026

Este sábado, Irán confirmó que un alto comandante de su ejército murió en un ataque israelí.

En Irak, una refinería en Erbil suspendió sus operaciones tras un ataque con drones. Además, drones impactaron en el aeropuerto internacional de Kuwait, según las autoridades de aviación de ese país.