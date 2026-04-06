“Irán puede ser aniquilada en una noche”: la advertencia de Trump de lo que ocurriría mañana en Medio Oriente

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump habló sobre la guerra contra Irán y el ultimátum que le hizo a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Frente a los medios, el mandatario reiteró sus amenazas a la capital iraní, al decir que "todo Irán puede ser aniquilado en una noche".

Además, el mandatario intensificó las amenazas al afirmar que la supuesta aniquilación de Irán "podría suceder mañana por la noche".

"El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", dijo Trump en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense también dijo que los iraníes "se enfadan" si no caen bombas sobre la República Islámica, ya que, en sus palabras, su máxima aspiración es "ser libres".

🚨 TRUMP: "The entire country could be taken out in one night. And that night might be tomorrow night." pic.twitter.com/ZgxgzIdDHH — Breaking911 (@Breaking911) April 6, 2026

Trump afirmó a los medios que, en realidad, se encuentra del lado de Irán para que busquen su libertad.

"El pueblo iraní, cuando no oye caer bombas, se enfada. Quieren oír bombas porque quieren ser libres. La única razón por la que no están saliendo a protestar es porque se les informó de que (…) si protestan, serán ejecutados de inmediato", añadió Trump.

BREAKING: President Trump:



"The entire country [of Iran] could be taken out in one night and that night might be tomorrow night."



Is he threatening to nuke Iran? Sounds like it to me. Can someone put a muzzle on this guy please? pic.twitter.com/BAWMxVK0tk — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 6, 2026

Agregó que EE. UU. envió "armas, muchas armas que se suponía que debían llegar al pueblo para que pudieran defenderse de esos matones", en referencia al Gobierno de Teherán, pero volvió a indicar que quienes debían entregarlas —grupos rebeldes kurdos, según aseguró el fin de semana— no lo hicieron.

"Estoy muy disgustado con cierto grupo de personas, y van a pagar un alto precio por eso, pero el pueblo iraní contraatacará en cuanto sepa que no lo van a matar a tiros y en cuanto pueda conseguir armas. Si tuvieran armas, la situación daría un giro radical", concluyó.

El pasado fin de semana Trump extendió el ultimátum a Teherán para que abra el estrecho de Ormuz.

Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta mañana a las 20.00 hora de Washington (0.00 GMT) para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario EE.UU. bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

Lea también: Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar