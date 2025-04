“Ha causado muchísimo daño y destrucción”: Biden critica los recortes de Trump en su primer discurso desde que dejó el poder

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden (2021-2025) reapareció este martes 15 de abril públicamente para pronunciar su primer discurso desde que dejó en enero la Casa Blanca y criticó en el mismo los recortes que ha emprendido Donald Trump en su nuevo mandato.

Biden encabezó en la ciudad de Chicago una conferencia organizada por el grupo Defensores, Consejeros y Representantes de Discapacitados (ACRD, en inglés) y arremetió contra el Gobierno republicano por haber "tomado el hacha" contra la Seguridad Social.

"En menos de 100 días, esta nueva administración ha causado muchísimo daño y destrucción. Es impresionante", indicó el exmandatario, quien avisó de los efectos que están empezando a tener algunas medidas ya tomadas por Trump, como el despido de miles de trabajadores públicos en los organismos de la Seguridad Social.

"En los 90 años desde que Franklin D. Roosevelt creó el sistema del Seguro Social, la gente siempre ha recibido sus cheques. Los han recibido durante guerras, recesiones, pandemias. Pasara lo que pasara los recibían, pero ahora, por primera vez, eso podría cambiar. Sería una calamidad para millones de familias, millones de personas", agregó.

El discurso de Biden se produce tras la ola de recorte de personal y el cierre de oficinas de la Administración del Seguro Social (SSA, en inglés) por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el multimillonario Elon Musk.

Su aparición coincide además en un momento de tensión entre EE.UU. y el resto de sus socios comerciales, especialmente China, por el impacto de su política arancelaria.

La primera vez que el exmandatario fue visto en público tras abandonar la Casa Blanca fue el pasado marzo acompañado de su esposa, Jill Biden, durante el estreno en Nueva York de la nueva puesta en escena de 'Othello', de William Shakespeare.

