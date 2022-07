“Amigos, estoy muy bien”: Joe Biden es diagnosticado con coronavirus, un día después de su confusa declaración de que padecía cáncer

Según el médico, presenta estos síntomas desde el miércoles por la noche: “mocos”, “cansancio” y “tos seca ocasional”.

El presidente demócrata, que nunca había dado positivo, “comenzó a tomar Paxlovid“, la pastilla anticovid de Pfizer, y se autoaislará en la Casa Blanca hasta que dé negativo, afirmó su portavoz Karine Jean-Pierre en un comunicado.

El presidente “está totalmente vacunado y recibió dos dosis de refuerzo, de modo que espero que responda favorablemente” al tratamiento, precisó el médico.

Según el comunicado, “seguirá asumiendo todas sus funciones” durante el tiempo de aislamiento.

“Estuvo en contacto con miembros del equipo de la Casa Blanca por teléfono esta mañana y participará en las reuniones previstas esta mañana en la Casa Blanca por teléfono y por Zoom”, afirmó Karine Jean-Pierre.

“Estoy muy bien“, aseguró este jueves Biden en Twitter tras dar positivo. Añadió que estaba “ocupado“, en un mensaje acompañado de una foto en la que se le ve, con chaqueta y camisa, sentado en una oficina de la Casa Blanca con un bolígrafo en la mano y teléfonos móviles sobre la mesa.

Su esposa, Jill Biden, dijo que ella dio negativo. “Hablé con él hace unos minutos. Está bien, se siente bien”, contó a los periodistas durante un viaje a Michigan.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.

Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022