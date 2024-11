Kamala Harris acepta la derrota pero promete seguir luchando: “La luz de Estados Unidos volverá”

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que, aunque acepta la derrota tras perder las elecciones presidenciales frente al expresidente Donald Trump, no renunciará a la causa que impulsó su campaña para "que la luz vuelva a los Estados Unidos".

"Estoy aquí para decir: aunque acepto la derrota, no renuncio a la lucha que inspiró esta campaña", declaró Harris visiblemente emocionada en su primer discurso tras el anuncio de su derrota.

Harris subrayó que "aceptar los resultados es un principio fundamental de la democracia estadounidense", un valor que "diferencia a la democracia de la monarquía o la tiranía".

Este comentario destacó en contraste con la postura que asumió Trump en 2020 al no reconocer los resultados tras perder contra Joe Biden.

Además, la vicepresidenta confirmó que ya había sostenido una conversación con Trump para felicitarlo y aseguró su compromiso de trabajar por una "transición pacífica de poder".

Harris reconoció que el resultado no era el esperado, pero no renuncia a su lucha.

"El resultado no es el que queríamos ni por el que trabajamos, pero la luz del Estados Unidos prometido volverá mientras sigamos luchando y trabajando juntos", afirmó.

El martes 5 de noviembre por la noche, mientras los resultados mostraban una clara derrota, la campaña de Harris anunció que pospondría su comparecencia hasta el día siguiente.

Durante su discurso, que duró poco más de diez minutos, agradeció a su equipo de campaña, a su familia y al presidente Biden, además de expresar su orgullo por la campaña y el esfuerzo invertido.

Con firmeza, Harris aseguró: "Nunca renunciaré a la lucha por un futuro donde los estadounidenses puedan perseguir sus sueños y en el que las mujeres tengan la libertad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos".

Además, reafirmó su compromiso en la lucha contra la violencia armada para proteger las escuelas y las calles del país.

La vicepresidenta prometió que continuará esta lucha “en las urnas, en los tribunales y en la plaza pública" afirmando que “la lucha por nuestra libertad requerirá trabajo duro, pero como siempre digo, nos gusta el trabajo duro.”

Esta madrugada del miércoles 6 de noviembre, la victoria de Trump se confirmó tras alcanzar los más de 270 votos electorales necesarios, superando ampliamente a Harris con 295 delegados frente a los 226 obtenidos por la demócrata.

