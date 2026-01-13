La acción de EE. UU. contra una supuesta embarcación que sería considerada como “crimen de guerra”

Un reciente artículo de The New York Times revelaría que Estados Unidos habría hecho pasar un avión militar por uno civil para llevar a cabo un ataque contra una supuesta embarcación de contrabando, lo cual provocó la muerte de 11 personas.

Esta acción, según señala el medio, podría considerarse un "crimen de guerra", ya que violaría las leyes internacionales de conflicto armado.

En concreto, el medio cita el término "perfidia", que prohíbe a los combatientes "fingir un estatus civil para engañar a los adversarios".

The Times afirma que EE. UU. habría pintado el avión para que pareciera una aeronave civil, mientras que el armamento fue supuestamente escondido en el fuselaje.

Además, el Congreso de EE. UU. habría formulado varias preguntas a funcionarios de la administración de Trump respecto de la "perfidia", en sesiones a puerta cerrada.

Sin embargo, el medio señala que, hasta el momento, no se han efectuado discusiones públicas sobre este asunto.

El ataque fue anunciado por el presidente Donald Trump el 2 de septiembre del 2025. En una publicación en redes sociales, afirmó que la embarcación estaba vinculada a la organización criminal Tren de Aragua.

"Esta organización operó bajo el control de Nicolás Maduro, responsables de asesinatos masivos, tráfico de drogas, trata de personas y actos de violencia y terror", afirmó Trump.

El ataque, que causó 11 muertes, dejó dos sobrevivientes, quienes, según The Times, fueron abatidos posteriormente, acción que fue objeto de críticas.

