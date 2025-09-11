La historia detrás de la explosión en Iztapalapa: abuela con 90% de quemaduras que salvó a su nieta

Era un miércoles normal, a las 9 horas. Karen Millán recuerda haber visto a su vecina, Alicia Mateos, salir de su casa a esa hora. “Ella siempre llevaba a su nieta Azuleth al trabajo”, relató Millán. En pocas horas, todo cambiaría. A las 14.07 horas, un camión cisterna con 49 mil litros de gas volcó y explotó, creando llamas de más de 30 metros. El caos se propagó en la comunidad de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Millán se enteró de la tragedia a través de las noticias y logró reconocer a Alicia entre las imágenes de los heridos. La mujer aún cargaba a su nieta, una niña de apenas dos años, a quien acostumbraba a llevar al trabajo. A pesar de enfrentarse al tráfico detenido, la vecina consiguió llegar al Hospital General 53, lugar donde trasladaron a Mateos y a otros quince heridos.

"Ella tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo, pero logró proteger a la bebé en sus brazos", relata la vecina. De momento, el accidente ha dejado un saldo de ocho fallecidos y 94 heridos, de los cuales 22 tienen un cuadro delicado.

La abuela paterna de Azuleth atravesó el tráfico en moto para llegar al lugar y preguntar por su nieta. "Es desesperante, sólo espero que esté bien, está demasiado chiquita", contó mientras esperaba las noticias.

El volcamiento de un enorme camión de gas provocó una onda expansiva que afectó a más de 18 vehículos en las zonas cercanas a las alcaldías de Iztapalapa y Chalco, territorio del Estado de México. La emergencia paralizó el lugar, mientras equipos de rescate llegaban tanto por tierra como por aire y mar. Policías, marinos, bomberos y elementos de la Guardia Nacional atendieron la tragedia. "Nosotros solo queríamos que llegaran rápido", comenta un familiar de un lesionado, mientras observa a los operativos trasladar herido a centros de salud como José María Morelos y Pavón, regional Zaragoza, regional de Iztapalapa y el Hospital General 53.

La comunidad no tardó en brindar apoyo. Vecinos y allegados organizaron mesas con café, ponche y alimentos para quienes esperaban noticias de sus seres queridos, brindando un sentido de esperanza en medio del desastre. "No podíamos hacer mucho, solo estar presentes y apoyar en lo que pudiéramos", dijo una vecina que ayudaba en la entrada del hospital. Al otro lado de la calle, Romina Hernández aguarda con su familia a que anuncien el nombre de su tío, Juan Antonio Hernández Beatncourt, una de las víctimas.

Hernández, quien viajaba con frecuencia por su trabajo dentro y fuera de la ciudad, fue alcanzado por la explosión cuando circulaba por la carretera, a tan solo 20 minutos de su hogar, en la Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacan. Con el paso de las horas, los familiares de Romina han llegado al hospital, mientras se apoyan y se abrazan en medio de la incertidumbre. "Es difícil ver a los heridos, algunos en estado crítico", comentó un médico del ISSSTE. Según las autoridades, 32 personas están siendo atendida sen el lugar, con solo 10 altas hasta la noche del miércoles 10.

Gobierno se pronuncia

La presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció palabras de solidaridad a los familiares de los afectados: "Estamos brindando apoyo médico continuo y toda la información disponible a quienes buscan a sus seres queridos". Se habilitó un número de atención para brindar información sobre el estado de los heridos, mientras se continúan identificando a los heridos.