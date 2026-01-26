Las grandes tecnológicas están asumiendo más deuda que nunca para financiar la IA

Las empresas tecnológicas emitieron un récord de US$108,700 millones en bonos corporativos en el último trimestre del 2025, según datos de Moody's Analytics. Esta cifra representa la mayor cantidad en cualquier trimestre y aproximadamente el doble que en los tres meses anteriores. Y la tendencia se extiende al 2026: tan solo en las dos primeras semanas se emitieron unos US$15,500 millones en bonos. Por ahora, los inversores se sienten aliviados por las impresionantes cifras de flujo de caja de las grandes tecnológicas. En los últimos 20 años, grandes tecnológicas como Google, Microsoft, Meta, Amazon y Apple han construido los que posiblemente sean los modelos de negocio más rentables de la historia.

En el tercer trimestre, Google generó poco más de US$100,000 millones, con un margen superior al 30%. Las cinco son empresas valoradas en billones de dólares, al igual que grandes empresas de inteligencia artificial como Nvidia, Broadcom y TSMC. Pero algunos economistas y analistas de negocios dicen que los nuevos bonos masivos están distribuyendo el riesgo a lo largo de la economía, con cientos de miles de millones gastados en una tecnología cuyo potencial de generar ganancias aún no está claro. “Es mucha deuda, y mucha de repente”, dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody's.

Cuando las empresas financian proyectos arriesgados con deuda, “se pone en riesgo el sistema financiero en general. Si el sistema financiero está en riesgo, también lo está la economía en general”. Un bono es un tipo de deuda que las empresas o los gobiernos pueden utilizar para captar grandes sumas de dinero, generalmente de bancos de inversión o firmas de capital privado, que se reembolsarán con intereses. Históricamente, se han utilizado para financiar grandes proyectos de infraestructura, como centrales eléctricas, operaciones de perforación de gas natural o parques eólicos marinos; proyectos con elevados costes iniciales que se espera generen ingresos durante muchos años.

Una vez emitido, un bono puede comprarse, venderse o integrarse en otros productos de deuda, que pueden acabar en las carteras de inversiones no relacionadas, como los fondos de pensiones. Los fabricantes de automóviles, las empresas de servicios públicos y otros pilares de la industria pesada han sido históricamente los mayores emisores de bonos corporativos, según datos de Moody's. Los analistas señalan que en anteriores periodos de expansión tecnológica, como el auge y la rápida inversión en empresas basadas en internet en la década de 1990, las empresas no tuvieron que invertir tanto en infraestructura.

Esto ha cambiado, dadas las demandas energéticas sin precedentes que supone el funcionamiento y el entrenamiento de algoritmos de IA. Si bien las empresas tecnológicas se endeudaron más, ajustando la inflación, en el 2021 que en el 2025 (con un total de US$296,600 millones del 2024 emitidos ese año), los tipos de interés eran significativamente más bajos en aquel momento. Esto abarató la financiación de la deuda. “La industria tecnológica ha pasado de ser un sector secundario en términos de deuda corporativa a convertirse, de la nada, en el mayor actor de la deuda corporativa con grado de inversión, en comparación con hace dos años”, dijo el capitalista de riesgo Paul Kedrosky.

Dado que entrenar y ejecutar algoritmos de IA requiere mucha más potencia de procesamiento y energía que las tecnologías anteriores, mantenerse a la vanguardia de la IA cuesta miles de millones. Google, Microsoft, Amazon y Meta anunciaron en sus respectivos anuncios que planeaban invertir colectivamente más de US$300,000 millones en centros de datos de IA solo en el 2025. Si continúan gastando a ese ritmo, es posible que tengan que endeudarse aún más. "Si estas empresas son tan rentables, ¿por qué recurren a la deuda?", preguntó Kedrosky. "Esto da una idea de la magnitud de lo que está sucediendo".

La portavoz de Amazon, Amy Diaz, afirmó que los ingresos de la emisión de bonos de Amazon en noviembre se están utilizando para financiar inversiones comerciales, gastos de capital y el pago de deudas anteriores, y añadió que la compañía evalúa periódicamente su plan operativo para tomar decisiones de financiamiento. (El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es propietario de The Washington Post). Representantes de Alphabet, Meta y Oracle declinaron hacer comentarios o no respondieron preguntas. Un portavoz de Apple se refirió a la presentación de la compañía ante la SEC, que establece que los fondos provenientes de la emisión de bonos se utilizarían para "fines corporativos generales", incluyendo recompras de acciones y gastos de capital no especificados, entre otros.

Entre las grandes empresas tecnológicas, Meta fue la que más deuda utilizó para financiar la construcción de su centro de datos en el 2025, según Moody's. La empresa de redes sociales ha invertido mucho en IA en una carrera por convertirse en el asistente de IA líder para empresas y personas comunes, lo que la coloca en una reñida competencia con Microsoft, Apple y Alphabet. Mark Mahaney, quien ha cubierto empresas tecnológicas durante más de dos décadas y actualmente es director general del banco de inversión Evercore ISI, considera los bonos como parte de una estrategia de las empresas tecnológicas para captar capital sin devaluar el precio de sus acciones. Las emisiones de bonos son una señal de que la gerencia se muestra "confiada o arrogante" sobre su futuro, ya que han asumido deuda que requiere un flujo de caja constante para su amortización, afirmó Mahaney.

Oracle también se está endeudando, emitiendo unos US$25.750 millones de dólares en bonos el año pasado en su objetivo de convertirse en el proveedor predilecto de potencia informática de IA. En septiembre, anunció un acuerdo de US$300,000 millones con OpenAI, lo que provocó un aumento inmediato del 36% en el precio de sus acciones, convirtiendo brevemente a su fundador, Larry Ellison, en el hombre más rico del mundo. (The Washington Post tiene una colaboración de contenido con OpenAI ). Pero en las semanas siguientes, los inversores se sintieron incómodos con la deuda de Oracle.

El analista de Citi, Daniel Sorid, declaró a la CNBC en diciembre que había algo "intrínsecamente incómodo" en la "enorme" cantidad de capital que Oracle requerirá. Hasta el jueves, las acciones habían caído alrededor de un 45% desde su máximo del 10 de septiembre. El Plan de Pensiones de los Carpinteros de Ohio, tenedor de bonos, demandó recientemente a Oracle y a varios bancos de inversión, alegando que Oracle no reveló cuánta deuda necesita. “La enorme escala de la nueva emisión de deuda ha obligado a los inversores a reevaluar si la economía del incesante (gasto) en IA es verdaderamente sostenible”, dijo Thomas Urano, director de inversiones de Sage Advisory en Austin.

Urano agregó que muchas de las empresas que reciben inversiones impulsadas por IA son parte de la infraestructura que permite los chatbots de IA y otras aplicaciones actuales, que no se pueden monetizar de inmediato. “Esto crea una paradoja: el argumento estratégico a favor de la IA es convincente, pero el modelo de ingresos aún está evolucionando”, afirmó Urano. Al menos una empresa ha planteado la posibilidad de obtener apoyo gubernamental para construir más centros de datos. La directora financiera de OpenAI, Sarah Frier,

declaró en noviembre que se requerirá "innovación" en el ámbito financiero, con el gobierno proporcionando un "respaldo" o "garantía".

Sus comentarios provocaron la reacción de políticos y críticos tecnológicos, quienes cuestionaron si los contribuyentes deberían asumir parte del riesgo de estas empresas privadas. Frier y el director ejecutivo, Sam Altman, aclararon posteriormente que no buscaban garantías federales específicamente para los centros de datos de OpenAI, aunque Altman afirmó en una extensa publicación en redes sociales que una "reserva nacional estratégica de potencia informática" financiada por el gobierno tendría sentido.

La administración Trump ha apostado a fondo por la IA, ignorando las preocupaciones del movimiento MAGA y buscando eliminar las regulaciones que, según afirma, obstaculizan la innovación. Sin embargo, los vecinos de los enormes almacenes de chips informáticos que constituyen la columna vertebral de esta tecnología, incluso en estados conservadores, se han opuesto a cómo las instalaciones consumen energía de la red eléctrica, consumen agua para mantenerse frescas y obtienen exenciones fiscales de los gobiernos locales. Trump ha recalibrado su enfoque, presionando a las empresas tecnológicas para que financien su propia energía.

“Históricamente, cuando hemos tenido burbujas importantes, estas han estado relacionadas con bienes raíces, tecnología o políticas gubernamentales”, dijo Kedrosky. “Esta es la primera burbuja de la historia que combina todas estas cosas”.