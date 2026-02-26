¿Las “narconóminas” del “Mencho”? los detalles de los presuntos gastos efectuados por el jefe del CJNG

¿Las “narconóminas” del “Mencho”? los detalles de los presuntos gastos efectuados por el jefe del CJNG

Tras la muerte de "El Mencho", ha salido a la luz supuestos registros donde se observan gastos que habría hecho el líder del CJNG a sus miembros.

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Mencho

Fotografía tomada a través de rastreo de redes del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. (Foto Prensa Libre: EFE)

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación, han empezado a surgir nuevos detalles acerca de cómo manejaba la organización interna, como sus ganancias y el reparto de dinero.

Recientemente, mediante publicaciones del periodista Antonio Nieto, se ha podido observar cómo habrían sido los registros de ganancias y el poder económico que manejaba el cartel.

De acuerdo con Nieto, la información la habría obtenido la Secretaría de la Defensa Nacional, y entre los documentos también figurarían supuestos sobornos a policías y miembros de la Guardia Nacional.

En una de las imágenes se observa un documento denominado “Gastos de Tapalpa”, en el que aparecen frases como “muchachos base halcones”, “muchachos choke”, “oficinas despensa” y “taller mecánico”.

En otro de los documentos, titulado “Nómina Choque Zaragoza del 3 al 9 de noviembre”, se observan listas con apodos y grandes cantidades de dinero.

Medios como Infobae afirman que algunos de los apodos que se observan, como “El Sapo” y “El Meño”, corresponden a cabecillas del CJNG en áreas como Autlán y Villa Purificación.

Infobae también menciona nombres como “La Gallina”, quien presuntamente sería cabecilla regional del CJNG en Puerto Vallarta.

Además, otros medios como El Universal señalan que la venta de droga habría reportado una ganancia de más de US$500 mil y que las drogas más vendidas habrían sido cocaína, metanfetamina, marihuana y fentanilo.

Lea también: ¿Cómo murió “El Mencho”? los nuevos detalles del operativo que acabó con la vida del cabecilla del CJNG

