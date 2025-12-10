Las razones por las que Estados Unidos quiere tener su propia flota aérea para deportar migrantes

Las aeronaves están destinadas a realizar operaciones de deportación, una medida que permitirá a la agencia operar su propia flota, según adelantó este miércoles The Washington Post.

Hasta ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dependía de vuelos chárter de compañías privadas para llevar a cabo las expulsiones. De acuerdo con la información divulgada, la compra se financiará con parte de los US$170 mil millones aprobados por el Congreso a principios de este año para respaldar la agenda de frontera e inmigración del presidente Donald Trump durante los próximos cuatro años, recursos incluidos en el amplio paquete fiscal impulsado por el Partido Republicano y aprobado en julio según apunta la agencia de noticias EFE.

Pero, ¿ cuántas personas puede transportar cada avión?

Según la información difundida, los modelos 737 tienen la posibilidad de transportar entre 80 y 200 personas, dependiendo de la configuración. Regularmente los vuelos de deportados hacia los países viajan con todas las plazas ocupadas, ya que traslada desde diferentes Estados a los deportados pero son vuelos rentados que significan un costo permanente por lo que el Departamento de Seguridad Nacional desea dejar de hacer este gasto y solo invertir en costos de mantenimiento y combustibles.

El anuncio llega después de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirsti Noem, haya indicado en anteriores ocasiones que le gustaría que su agencia tuviera aviones propios para ejecutar las deportaciones indica la agencia EFE. Hace un mes, el diario The Wall Street Journal reveló que la secretaria había dado la orden a ICE para comprar diez aviones Boeing 737 de la aerolínea Spirit Airlines, pero que la operación no logró concretarse. Trump ha acelerado la cantidad de detenciones de migrantes dentro del país, con el objetivo de cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo el mayor número de deportaciones en "la historia de EE.UU."

El Gobierno, sin embargo, no ha publicado datos oficiales sobre cuántas personas han sido expulsadas en lo que va de año, desde que el republicano asumió el poder en enero.

Según datos filtrados al medio CNN a finales de agosto, ICE había deportado casi 200 mil personas en los primeros siete meses del año, muchos de ellos son guatemaltecos que han arribado al país y que han retornado a sus comunidades mientras otros han logrado ingresar al mercado laboral guatemalteco.

"Estos aviones permitirán al ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) operar con mayor eficacia, entre otras cosas gracias a la utilización de rutas de vuelo más eficientes", afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, en una publicación en X, apunta la agencia de noticias AFP. "Esta iniciativa ahorrará a los contribuyentes estadounidenses 279 millones de dólares", añadió sobre esta compra.

Según el grupo Human Rights First, desde que Trump volvió al cargo se han realizado más de 1 mil 700 vuelos de deportaciones. Las redadas contra los migrantes las llevan a cabo agentes del orden enmascarados, método que ha provocado fuertes críticas y acciones judiciales. La administración Trump afirma que más de dos millones de inmigrantes indocumentados abandonaron el país desde enero, de los cuales 1.6 millones voluntariamente y el resto deportados afirma AFP.