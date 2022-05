Las recompensas millonarias que la DEA ofrece por Rafael Caro Quintero, “El Mayo” Zambada y otros líderes del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con Ioan Grillo, periodista de The New York Times, esta campaña ha sido difundida mediante una serie de posters, los cuales fueron colocados en San Ysidro, en la frontera con Tijuana.

Grillo, quien es experto en temas relacionados al narcotráfico, informó que esta operación organizada por la DEA se está llevando a cabo en medio de la frustración de las autoridades estadounidenses por la falta de acción por parte de México ante la problemática del tráfico de drogas.

La DEA está ofreciendo US$20 millones de recompensa por Rafael Caro Quintero, quien es el hombre más buscado por esta institución, US$15 millones por Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa y US$5 millones por cada uno de los Chapitos: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán.

Asimismo, la Agencia Antidrogas de EE. UU. se encuentra buscando a Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como “Mayito Flaco”, Alfonso Limón Sánchez, operador de “El Chapo” y Alfredo Arzate García, sin establecer la cantidad ofrecida por su paradero.

Esta campaña, la cual ofrece una recompensa acumulada de US$45 millones, tiene como fin hacer visible la búsqueda de la DEA de estos peligrosos narcotraficantes y enviarles un mensaje de que se encuentran bajo su radar.

May 9, 2022