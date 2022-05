Los motivos por los que la DEA ofrece US$5 millones por la captura de una abuela de 61 años

Como recompensa por su captura, el Departamento de Estado ofrece una recompensa individual de hasta US$5 millones a quienes proporcionen información que conduzca a la detención de Herlinda Bobadilla y sus hijos, Juan Carlos y Tito Montes Bobadilla.

“La organización de narcotráfico Montes importa, suministra, transporta y distribuye drogas, y lava dinero originado por los narcóticos en Centroamérica, México y Estados Unidos”, informó el Departamento de Estado en un comunicado oficial.

De acuerdo con la DEA, los tres jefes del clan de los Montes Bobadilla se encuentran armados y son personas sumamente peligrosas.

La alta recompensa por Herlinda Bobadilla llamó la atención, ya que es la misma suma que el gobierno de Estados Unidos ofreció por la captura de los cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador y ex líder del Cártel de Sinaloa.

Indicted by @TheJusticeDept, the Montes Bobadillas are wanted for international narcotrafficking. https://t.co/7c4KladMkz pic.twitter.com/HEtZPzla3R

— US Dept of State INL (@StateINL) May 2, 2022