“Le explicaría lo que se está perdiendo”: Tom Homan critica al Papa Leon XIV por estar en contra de las deportaciones en EE. UU.

Tom Homan, considerado por Donald Trump como su "zar fronterizo", reaccionó a declaraciones del papa León XIV, quien dijo estar en contra de las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos.

Desde que fue elegido para dirigir la Iglesia católica, el papa León XIV ha sido crítico de la política migratoria de Donald Trump y ha reiterado que los inmigrantes deben "ser tratados con dignidad".

Ahora, en una entrevista hecha a Homan el 25 de febrero en el sitio Letters from Leo, afirmó que le gustaría explicarle al papa "todo lo que se está perdiendo".

"Me encantaría sentarme y explicarle lo que se está perdiendo", afirmó Homan, quien sugirió que el papa no "comprende la realidad en la frontera de EE. UU." y que por eso critica las deportaciones masivas.

El "zar" afirmó que León XIV debería "apoyar la aplicación de la ley, de la fe y, por ende, de las normas migratorias aprobadas en el Congreso de EE. UU.".

Homan dijo también que el papa debería "centrarse en arreglar la situación de la Iglesia católica", porque, según sus palabras, "tienen sus propios problemas".

ÚLTIMA HORA | Tom Homan destroza al papa León XIV por criticar las deportaciones de Trump:



«Si alguien saltara el muro del Vaticano, las penas serían infinitamente más duras que en Estados Unidos».



«Mujeres violadas, niños abusados, vidas destruidas en la ruta… Me sentaría con… pic.twitter.com/rYiLhPujQm — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) February 25, 2026

"Si alguien salta el muro en el Vaticano, las sanciones serían mucho más severas que las que enfrentan los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos", afirmó Homan.

El funcionario defendió las políticas migratorias de Trump al señalar las muertes por fentanilo en una "frontera abierta" y agregó que la inmigración ilegal está "lejos de ser un delito sin víctimas".

Finalmente, Tom Homan afirmó que las políticas migratorias de Donald Trump "han salvado miles de vidas".

